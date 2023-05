¿Aún nos pertenece nuestra reputación?

Tristemente no veo cómo pudiésemos frenar esto, o siquiera si tenga freno, por ahora sólo podemos tomar responsabilidad por nosotros y los nuestros; primero que todo, poner atención en lo que compartimos y así poder enseñar a nuestros niños y jóvenes a ser más empáticos con los demás, y con esto me refiero a ponernos en el lugar de las otras personas (que tienen una vida como tú, como yo) y pensar si nos gustaría ser objeto de algo similar.

Mi intención con esta colaboración no es aleccionar a nadie, pero estoy segura que seríamos una sociedad (mucho) mejor, si fuéramos menos egoístas y más responsables. ¿A poco no le has dado like a fotos o videos a los que tal vez no prestaste atención, o a videos donde se burlan de otra persona y ni siquiera pensaste que al protagonista le dolerá la viralidad de ese contenido, y probablemente era lo último que hubiera querido? Y no es que todos seamos súper delicados, ni escribo con afán de censura o ‘cancelación’, pero, por lo menos a mí NO me gustaría ser la burla de alguien, y eso que me encanta la idea de ser viral, claro, en forma positiva.

En efecto, hoy todos vivimos siendo observados y observando a los demás, ¿cómo te gustaría que esos ojos te vieran? Así piénsalo y adapta, pues, esa respuesta para los que ves y los que te ven.

Nota del editor: Verónica Salame (@Veronicasalame) es una activista social en pro de la igualdad de género, impulsora del proyecto MuXejeres. Miembro del Women International Zionist Organization (WIZO) y ex presidenta de la mesa de consejo de Children International. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

