Por absurdo que pueda ser, actualmente es un hecho que, si decidimos pagar por una experiencia que tenga alto riesgo, debemos asumir las consecuencias como usuarios. Con esto no quiero decir que no vivan las experiencias que quieran, lo que quiero compartirles es que la experiencia que decidan elegir será bajo su propio riesgo.

La ética y valores de la empresa y del estratega de marketing que apuestan por promover este tipo de experiencias están en tela de juicio. Aún faltan muchas regulaciones para este tipo de servicios, y muchas personas se preguntan ¿quién asume la responsabilidad cuando hay consecuencias fatales? Desde la perspectiva de las empresas y estrategas de marketing, ¿vale la pena arriesgar la reputación de ambos por brindar la experiencia más excéntrica?

A mí también me gusta, como a muchos de ustedes, vivir experiencias memorables, pero concuerdo con la frase de Gabriel García Márquez de uno de sus más exitosos libros: “La vida no es lo que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”. No sé ustedes, pero yo sí lo pensaría dos veces antes de sumergirme a 4,000 metros bajo el mar o subirme a una aeronave para volar de un edificio a otro manejado desde tierra firme por un piloto con control remoto; creo que optaré por otras experiencias que me emocionen y que pueda vivir para contarlas.

Nota del editor: Lourdes Baeza es estratega de Marketing, Comunicación, Branding Personal y Relaciones Públicas, Mtra. en Marketing Internacional por el Chartered Institute of Marketing de Londres y Mtra. en Community Management, Enterprise 2.0, Transformación Digital y Social Media por el Innovation & Entrepreneur Bussiness School de Barcelona. Síguela en LinkedIn y/ oTwitter . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

