Declarar a las acciones afirmativas inconstitucionales tiene ángulos positivos

Segundo, esta decisión evidencia que las acciones afirmativas no son suficientes para construir sociedades más inclusivas. El hecho de que haya grupos subrepresentados en las universidades –y en diferentes ámbitos de la economía– es producto de barreras estructurales que desde el nacimiento van limitando sus oportunidades. ¿Cómo cerrar brechas de fondo? ¿Cómo lograr que el combate a la desigualdad sea duradero?

Yo no estoy de acuerdo con la decisión de la Corte. Es más, me da escalofríos pensar en todas las conquistas que podrían venirse abajo si lleváramos esta decisión de inconstitucionalidad al extremo. No obstante, este panorama adverso es una oportunidad, incluso para México, para aceptar que las acciones afirmativas son solo “muletas” que permiten dar pasos un poco más rápidos hacia un equilibrio en el que todas las poblaciones tengan las mismas oportunidades. Necesitan complementarse de políticas, programas y acciones conscientes y efectivos para combatir la desigualdad de raíz.

Nota del editor: Fátima Masse es Economista especializada en temas sociales. Síguela en Twitter como @Fatima_Masse . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora.

