Ante este resultado, el viernes acudí a la conferencia de prensa que ofrecieron las autoridades queretanas en conjunto con personal del IMCO para presentar el estudio. En el evento, me llevé una grata sorpresa con la reacción de los funcionarios, la cual deja una lección importante para quienes quieren que su estado capte inversión extranjera.

Querétaro es un estado competitivo, por lo que desde hace muchos años se ha ubicado dentro de los primeros cinco lugares de esta medición. Sin embargo, destacó que entre 2022 y 2023 avanzó dos posiciones, pasando de la cuarta a la segunda posición gracias a una menor percepción de corrupción, esfuerzos para simplificar los trámites gubernamentales e infraestructura para el transporte, el sistema financiero y las telecomunicaciones.

A pesar de estas fortalezas, Querétaro tiene desafíos en materia energética, de suministro de agua y de seguridad, los cuales ponen en riesgo este resultado. Además, los indicadores reflejan retos en el mercado laboral. En particular, es un estado en donde los empleos formales están bien pagados, pero los trabajadores enfrentan una alta desigualdad salarial debido a que el 43% de la población ocupada está en la informalidad donde los salarios son bajos y carecen de prestaciones.

Ante este panorama, el gobernador Mauricio Kuri, dijo “son muy buenas noticias, pero no estamos satisfechos. Nosotros queremos el primer lugar y queremos ser los más competitivos. La noticia es muy buena porque subimos dos lugares en mis dos años y eso me dice que vamos haciendo lo correcto. Lo que me dice también es que hay mucho por hacer y lo que no se mide no se puede mejorar”.

Con base en mi experiencia como analista de políticas públicas considero que esta respuesta no es común entre las administraciones. Es una reacción que aplaude los buenos resultados, pero que no se conforma, reconoce las fallas y busca alinear los esfuerzos del gobierno local para atenderlas. Además, pareciera que hace un llamado a utilizar estadísticas para monitorear avances y definir metas específicas. El compromiso no es menor.