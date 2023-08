Entrelíneas | La contagiosa subvariante EG.5.1 ya está en México

Bajo este contexto, la situación es manejable y hay que entenderla como la evolución natural que las variantes y subvariantes de Covid-19 han tenido a lo largo de estos años. No se tiene ninguna evidencia de que esta nueva subvariante provoque una enfermedad severa, pero habría que esperar que EG.5.1 sea la causante de una siguiente ola pero no con los mismos efectos de hospitalización y muerte de las primeras olas. Es un virus serio, no hay que minimizarlo, más aún cuando hoy domina la cultura de que la pandemia ya terminó. En efecto, la pandemia ya terminó en términos epidemiológicos pero el virus sigue circulando y activamente.

De marzo de 2020 a junio de 2023, México ha pasado por cinco olas de Covid-19 y en este momento se está registrando un comportamiento de escala menor. Desde diciembre de 2021, Ómicron ha dominado. En las próximas semanas, EG.5.1 será la dominante y muy probablemente será la protagonista de la ola de invierno de 2023. Por eso, siempre hay que tener presente lo siguiente: la transmisión del virus se detiene en la comunidad, lo que significa que hay que seguir aplicando las medidas de protección (uso de cubrebocas en los enfermos, aislamiento, vigilancia, ventilación en lugares cerrados concurridos, entre otras).

**********

Dos fenómenos más alrededor de Covid-19:

1) Mientras no se interrumpa la transmisión, las personas mantendrán su gasto de bolsillo contra Covid-19. La gente va a caer redonda en el negocio del mercado privado ante la falta de cobertura pública. Aún y cuando debe prevalecer el criterio de salud pública, las personas necesitan una solución inmediata a esta enfermedad pero, desafortunadamente, esa solo se encuentra en el sector privado.

2) Se espera que, a partir de octubre venga la guerra de vacunas. Hoy no se sabe cuál será la vacuna que aplique el sector público (se dice que será la cubana Abdalá). En tanto, el mercado privado se prepara para la venta de vacunas. Para entonces, se habrá encendido una narrativa en la que se sostendrá que los ricos se aplicarán las vacunas del mercado privado y los pobres la del sector público. Cuidado con caer en esa trampa pues, al final, lo que importa de todas las vacunas es que eviten la enfermedad grave y la muerte.

________________

Nota del editor: Jonathán Torres es socio director de BeGood, Atelier de Reputación y Storydoing; periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

