Entrelíneas | ¿Este es el país que queremos?

En ese mismo terreno, vale la pena ‘cruzar’ las cifras de la ENIGH con los hallazgos de otras referencias. Así, la encuesta dice que los mexicanos destinan una aportación importante en alimentación. Sí. Pero, si se toman en cuenta las conclusiones de otros estudios es posible inferir que los mexicanos comen más pero mal. Por lo tanto, no necesariamente importa el monto absoluto de los recursos, sino lo que se logra con estos; no basta decir que se gasta mucho sino en qué se gasta.

“Lo que refleja el gasto en salud es una manera de decir que el sistema de salud mexicano no es accesible, universal y de calidad. Los datos económicos abren más preguntas para no quedarnos en el discurso economicista”, complementa Mario Luis Fuentes, profesor de la UNAM y director de México Social.

Al mismo tiempo, los triunfalismos alrededor de la reducción de la desigualdad podrían desvanecerse ante el siguiente fenómeno: los ajustes al salario mínimo no podrían seguir aumentando indefinidamente a los ritmos que hoy se tienen porque llegará el momento donde tendrían como límite la productividad de los trabajadores, que hoy no está aumentando como se quisiera, y así esa ‘fuente de igualdad’ podría agotarse. Por lo tanto, si se intensifica la crisis educativa y se acentúa el rezago de habilidades y competencias que exige el mercado de trabajo, se podría disipar el potencial de reducir la desigualdad que en estos momentos se ha aprovechado.

¿Qué hacer con la data que nos ofrece la ENIGH?

Lo primero es reconocer que hay un problema; en salud, educación y en las transferencias no se está teniendo el efecto deseado. Si se cree que sí o si se considera que el efecto no es económico sino político (captar votos), entonces no van a cambiar las cosas. Lo segundo es rediseñar las políticas públicas. Lo tercero es colocar al frente de los cargos a las personas indicadas.

“Por ejemplo, se requiere tener un padrón universal de programas sociales. El llamado censo de bienestar no fue un censo y no pudo captar adecuadamente las necesidades de las personas. Se requiere construir ese padrón, que esté en manos de alguna institucion que pueda tener el panorama general de los gastos y también de los ingresos públicos que provienen de las personas. La SHCP podría hacerse cargo de este padrón de contribuyentes pero también de receptores de transferencias en efectivo”, sugiere Rodolfo de la Torre.