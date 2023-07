En esas condiciones, el catedrático de la UNAM cita dos elementos, ya en marcha, que pueden sufrir las consecuencias:

La franja centro-norte del país, donde florecería el nearshoring, exigirá más disponibilidad de agua pero hoy no se tiene la garantía de que la necesidad será atendida. La relocalización de cadenas productivas puede despertar el crecimiento económico, pero también se puede desaprovechar si no se resuelve el tema del agua. Sin agua disponible en cantidad, calidad y regularidad requeridas, el nearshoring podría estar en aprietos. “Se corre el riesgo de perder inversiones porque no se cuenta con la disponibilidad de agua”, advierte Eduardo Vega.

El Tren Maya. En la Península de Yucatán hay muy pocos ríos superficiales y la mayor parte de su hidrología es subterránea pero, si eso no se comprende, se están tomando malas decisiones en la superficie. Lo que se debe de considerar es que, dado que las emanaciones y afloraciones de agua se registran fundamentalmente por los cenotes, el sistema hidrológico del subsuelo de la Península es muy frágil. Entonces, cualquier infraestructura muy pesada que se construya en la superficie puede tener afectaciones serias en esa hidrología.

“Con los recorridos diarios del Tren Maya se generará actividad económica, lo cual no está mal, pero la demanda de agua será creciente de manera exponencial”, explica el catedrático de la UNAM. “Lo que advierto es que, dado que se están tomando decisiones sin impacto ambiental, sin estudios hidrológicos, sin estudios prospectivos de la demanda que vendrá asociada a las actividades ya operativas cotidianas del funcionamiento del Tren Maya, no estamos tomando en consideración el escenario futuro dinámico”.

Bajo estas circunstancias, Eduardo Vega López desliza una propuesta: ejecutar la ‘gobernanza territorial’ del agua, basada en un conjunto de supuestos institucionales básicos para que exista agua para todos los usos y todos los usuarios. “No es dar agua o no darla, sino cómo gobernamos en el territorio este bien imprescindible; dónde está la población, dónde las actividades económicas, los caudales de agua, cómo conectamos esos tres ingredientes para tener una mejor oferta y demanda de agua”, explica.