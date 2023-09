LaCoyunturaEconómica | ¿A qué se atribuye el dinamismo de la economía mexicana?

Diversos analistas advierten que el crecimiento económico del país, en general, superará nuevamente al de Estados Unidos, tanto durante el presente año como el siguiente, debido principalmente a la pérdida de dinamismo, provocada por la restricción monetaria de nuestro vecino del norte. El mayor dinamismo de la economía mexicana es atribuido al avance que ha registrado el consumo, así como el efecto provocado por el nearshoring.

Respecto a este último, la relocalización de cadenas ha significado que el 9.3% de las empresas mexicanas haya experimentado aumentos en su producción, ventas o inversión debido a este fenómeno. Según datos también del Banxico, por este rubro, la región con más beneficios directos para las empresas en los últimos 12 meses ha sido el norte del país, con 11.9%, seguida de la región Centro, con 9.8%. La que ha tenido la menor participación en este proceso Al último quedó el Sur, con 5.7%.

Según datos del área de Business &Strategy de “Invest in Latam”, uno de los sectores que muestra un importante impulso a lo largo del primer semestre del año es la industria automotriz, la cual ha recibido inversiones por más de 12,200 millones de dólares (mdd), beneficiada por las estrategias de electrificación de productos automotrices de armadoras en el país, así como en la industria de infraestructura de carga.

Pese a estos buenos resultados, habrá que estar atentos a ver el impacto que podría tener la huelga de trabajadores de General Motors, Ford y Stellantis en Estados Unidos, que comenzó el 15 de septiembre de 2023. La huelga que incluye las plantas de las tres empresas en Estados Unidos no solo afecta al mercado estadounidense. En el caso de México, la afectación no solo tiene que ver con que no exista abasto de unidades, sino también en la proveduría de componentes para las plantas nacionales, lo que podría llevar a la reducción o suspensión de la producción en México.

Uno de los ámbitos en los que también se han experimentado cifras positivas es en el de exportaciones agroalimentarias. De enero a julio, el superávit comercial en este rubro creció 13.1%, a 5,793 mdd. Los productos mexicanos con mayores divisas generadas son la cerveza, con 3,531 mdd; el tequila y el mezcal, con 2,765 mdd, y el tomate, con 1,880 mdd. En este contexto, el embajador de Estados Unidos en México espera que la posición de México, como el principal proveedor de mercancías a Estados Unidos, en lugar de China, sea una tendencia permanente. El diplomático expresó su confianza en que las controversias comerciales -entre las que destaca el tema energético y el del maíz transgénico- se resolverán de una manera apropiada bajo los estatutos del T-MEC.