LaCoyunturaEconómica | ¿Cuál es el pronóstico de crecimiento para 2024?

Sirvan estos señalamientos para subrayar que, la propuesta gubernamental conlleva riesgos en las proyecciones presentadas: El pronóstico de crecimiento para 2024 es de 3.5%, mientras que lo estimado por muchos expertos es apenas del 1.7% (más del doble). De no lograrse este objetivo, se daría una “sobreestimación del ingreso” y habría que ajustar el gasto en la misma magnitud. El escenario de riesgos calcula que por cada punto que el PIB no creciera conforme a lo previsto, habría una pérdida de ingresos presupuestarios de “48.8 mil millones de pesos debido a una menor recaudación de IVA, ISR y otros impuestos”. Adicionalmente, otros supuestos son: el precio del petróleo promedio en 56.70 dólares por barril, el tipo de cambio en 17.60 al cierre del año y la inflación en 3.8% al cierre de diciembre. ¿Y si esto no ocurre? ¿Y si los escenarios se complican?

Habrá que estar atentos a la discusión en el Congreso de la Unión en los próximos días. Mas allá del eventual uso irresponsable de recursos para sacar adelante las elecciones a favor del partido en el poder, lo cierto es que la presión que generan las pensiones en el gasto público federalizado -el gran pendiente que prevalece en el área de las políticas públicas de seguridad y salud- serán solo algunas razones por las que el próximo gobierno, independientemente de la coalición que gane, estará obligado a impulsar una profunda reforma tributaria.

Todo indica que el déficit propuesto por el gobierno es un anuncio claro de la presión fiscal que enfrentará el país en los siguientes años.

__________

Nota del editor: El autor es abogado y economista, fue diputado federal, senador de la República y aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia. Síguelo en Twitter y/o en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión