Argentina: salto al vacío y el castigo contundente al populismo kirchnerista

Pierden, por supuesto, Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el trípode de poder sobre el que se sostenía hasta ahora el gobierno argentino. Y lo que resulta aún más lamentable es que Sergio Massa, que hasta unas horas antes de conocerse el resultado de la elección hablaba de unidad y de amor por el pueblo, haya anunciado su renuncia como ministro de Economía, dejando al garete la cartera de la administración más importante para la transición de gobierno que arranca hoy, con el encuentro del presidente saliente Fernández y del virtualmente electo, Milei. Este deplorable y lamentable hecho ya se había visto en Argentina: recuérdese lo irresponsable que fue Cristina Fernández los últimos días de su mandato en 2015 y que ni siquiera asistió a la ceremonia de transmisión de mando, en la investidura de su sucesor, Mauricio Macri. No hay que olvidar que Cristina Fernández –todavía vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado- fue condenada a prisión y a no ejercer de nueva cuenta cargos públicos y que dicha sentencia no se ha ejecutado por el fuero que la protege y por la apelación en instancias superiores. Pero ya se verá si las cuerdas y los tiempos de la justicia cambian de lógica en el arranque del nuevo gobierno.

Lo que sí es seguro con esta elección es que cambia para América Latina la relación de fuerzas y las alianzas estratégicas. México perderá, -para mayor precisión, el presidente- desde luego, a esos aliados con los que tan buenas sinergias había tenido, al terminar el gobierno de Alberto y Cristina Fernández. Y si bien los contextos políticos son distintos en cada país, la lección para la región es clara: los llamados “gobiernos progresistas”, caracterizados por ese populismo demagógico, pueden perder elecciones, lo cual, por supuesto, no es la primera vez que ocurre, pero el caso argentino lo reafirma.

Nada volverá a ser igual a partir del 10 de diciembre. El sistema de partidos como lo conocemos ha recibido una sacudida contundente y el amasijo de propuestas de Milei –un personaje con prácticamente nula experiencia política- es riesgoso, desconcertante y potencialmente nocivo para la democracia del país sudamericano.

Argentina, pues, sigue los pasos de Estados Unidos con Donald Trump y de Brasil con Jair Bolsonaro. Ojalá que la experiencia no sea igual de costosa.

Nota del editor: Horacio Vives Segl es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano (Argentina). Síguelo en Twitter . Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor.

