Javier Milei gana la presidencia de Argentina

Milei agradeció a su hermana, Karina, y a Santiago Caputo, su consejero "quien es el verdadero arquitecto del proyecto". También hizo lo mismo con el expresidente Mauricio Macri y la excandidata a la presidencia, Patricia Bullrich. Milei invitó a todos los políticos, sin importar su procedencia, a unirse a su proyecto de gobierno.

"Que se vayan todos, que no quede ni uno", coreaban los simpatizantes de Milei.

"La situación de Argentina es grave. Los cambios que necesitamos son drásticos. No hay lugar para las medias tintas, no hay lugar para la tibieza", dijo Milei, quien ha prometido fuertes recortes al gasto social.

El candidato oficialista, Sergio Massa, reconoció horas antes su derrota y dijo que ya ha llamado a Milei para felicitarlo por su victoria.

"Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años", dijo Massa en un discurso ante la militancia en su comando de campaña. "Desde mañana (lunes) la responsabilidad de dar certezas es responsabilidad del nuevo presidente electo y esperamos que así lo haga".

Milei, que hace unos meses ni siquiera figuraba en el escenario político argentino, venció con un amplio margen al kirchnerista Sergio Massa, ministro de finanzas, consiguiendo una de las victorias más improbables en América Latina.

De acuerdo con los resultados oficiales, Milei obtuvo 56% de la votación frente al 44% de Massa. Al menos una hora antes de la presentación de los datos, medios argentinos reportaron que la campaña de Massa se preparaba para una dura derrota.

Milei, un economista y autor que saltó a la fama por sus propuestas económicas poco ortodoxas, como la eliminación del Banco Central argentino y la dolarización de la economía, recibirá de manos del actual presidente Alberto Fernández el poder en una ceremonia en la Casa Rosada, la sede del Ejecutivo, el 10 de diciembre.

El ahora presidente electo también propuso la reducción significativa de los empleados de gobierno, la privatización de empresas estatales y poner fin a las indemnizaciones por despidos.

Massa, minutos antes de la liberación de los primeros resultados oficiales, llamó por teléfono a Milei para felicitarlo y, posteriormente, dio un mensaje público en el que reconoció la derrota.

"Lo más importante que hay que dejarles a los argentinos es el mensaje de la convivencia, el diálogo y la paz ante tanta violencia y descalificación, es el mejor camino que podemos recorrer", dijo Massa.

La de Massa y Milei fue una campaña plagada de señalamientos directos entre los candidatos y una marea de polarización entre la población argentina, que en su mayoría nunca se entusiasmó por completo por alguno de los candidatos.

Los primeros resultados de la elección se anticipaban para más tarde de la noche de este domingo, no obstante, el amplio margen de la victoria de Milei permitió acelerar la entrega. Se espera que el candidato ganador realice un discurso más tarde.