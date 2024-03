La soberanía energética, un sueño guajiro

Intensidad energética: La intensidad energética es un indicador que mide la cantidad de energía requerida para producir un peso del PIB, y es el inverso de la eficiencia energética. Para mejorar la eficiencia energética, debe disminuir la intensidad. En el 2022 se requirieron alrededor de 570 KJ para producir un peso del PIB o 0.02 litros de gasolina. Disminuyó un 2% respecto al 2021.

Entonces, ¿cómo podemos tener soberanía energética al tratar de eliminar a los órganos reguladores autónomos, sin actualizar las normas que rigen al sector energético y sin adaptar la forma de producir la energía con tecnología que utiliza las mejores prácticas internacionales? México y el mundo seguirán utilizando energías fósiles al menos entre unas cinco y ocho décadas más.

Hoy nuestro socio comercial Estados Unidos ha emitido un nuevo objetivo de disminuir la cantidad de gramos de CO₂ por milla recorrida de 170 a 85 en los vehículos. Recordemos que este mercado consume alrededor de 9 millones de barriles diarios de gasolina. Este cambio incrementará la eficiencia energética y dará como resultado disminuir la intensidad energética al combinar tener mejor tecnología en los vehículos para que consuman menos derivados de los combustibles fósiles o alternos (biocombustibles).

México no tiene independencia energética, depende de otros. Así mismo, no sabe aprovechar sus recursos naturales por la falta de una autosuficiencia energética y por no contar con la infraestructura necesaria para transformar dichos recursos para su consumo. Ante esto, a partir del 2020, aumentó la cantidad de energía para poder producir un peso del PIB, haciendo al dinero poco eficiente para generar crecimiento ante el nearshoring. Entones, ¿cuál es el plan para poder mejorar a la intensidad energética?

