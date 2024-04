Por otro lado, si la persona no está bien y no se siente bien en el entorno en que trabaja, no podrá rendir eficientemente en su empresa, es por ello que, aquellas organizaciones que favorezcan la adaptación de su personal a la nueva realidad del trabajo a distancia o en otros casos a un esquema híbrido, lograrán un compromiso mayor de sus colaboradores. De este modo es muy importante fomentar tanto como organización como personalmente una adecuada armonía trabajo-familia.

Y aquí no basta que el colaborador se de cuenta de que debe adquirir esta competencia, es también importante que la organización favorezca políticas que ayuden a lograr esa vida armónica en su colaborador pues solo así lo mantendrá verdaderamente comprometido y motivado. Estas políticas van desde el cumplimento y respeto de los horarios establecidos hasta atención personalizada a situaciones de riesgo psicosocial por mencionar algunos ejemplos.

El lifelong learning es crucial en la sociedad actual debido a la rápida evolución del conocimiento y las tecnologías, lo que requiere una actualización constante para mantenerse competitivo en el mercado laboral.

____

Nota del editor: Salvador Velázquez Uribe es Director de Marketing Nacional de ICAMI, Centro de Formación de Mandos Intermedios. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

