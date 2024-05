Disciplina y sistematización, dos claves para ser exitoso

“El éxito es simplemente la aplicación diaria de la disciplina”: Jim Rohn.

“Nomás no me alcanza el tiempo y no avanzo”. ¿Te suena esta frase? Muchas personas se quejan de los resultados que tienen y se enfocan en decir que es mala suerte o que simplemente no hay oportunidades para mejorar. Para mí, la principal causa de no tener resultados exitosos es la falta de disciplina y la no sistematización de las actividades. Por ello, a continuación te daré algunas recomendaciones para poder aplicar estas dos grandes cualidades en tu vida.