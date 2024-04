La importancia de tener clara tu misión y visión al emprender un negocio

No utilices palabras sin sentido sólo porque suenen bien o estén de moda, ambos elementos deben ser legibles, claros y concisos, pues, aunque no lo creas, hay empresas exitosas a las que les cuesta trabajo sintetizar, y eso ensombrece el mensaje que desean transmitir con su misión y visión. Lo idóneo es que no tengan más de dos líneas cada una; en ellas no definas metas utópicas e imposibles, no olvides mantener los pies en la tierra.

Como puedes apreciar, tener claras la visión y la misión te dará tranquilidad y orientación, y al mismo tiempo, te permitirá guiar a todo tu equipo de manera sencilla y eficaz, pues recuerda que, tal como lo dijo el filósofo Séneca, “no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va”.

______

Nota del editor: Alejandro Bobadilla es emprendedor, conferencista internacional, networker y mentor. Es Ingeniero Industrial con Maestría en Administración de Negocios por la UNAM, con diversos Diplomados enfocados en Alta Dirección, Ventas, Marketing y Liderazgo en diversas instituciones. He incursionado en la apertura de mercados en México, Centro y Sudamérica. Llevo más de 35 años involucrado en áreas Comerciales. Síguelo en LinkedIn , Instagram , Facebook y/o TikTok . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión