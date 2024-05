Entrelíneas | Los empresarios frente a las elecciones del 2 de junio

La comunidad empresarial no es un monolito. No hay una postura única y, luego entonces, sus filias y fobias alrededor de la política y de sus protagonistas reflejan que no es posible caer en generalizaciones y sostener que el sector privado tiene un pensamiento único y carga los dados hacia alguien en lo particular, para tomar las riendas de la Presidencia de la República en poco más de 4 meses, el 1 de octubre de 2024. Sin embargo, hay ciertas formas, dinámicas y posturas que suelen repetirse sexenio tras sexenio.

Frente a la actual coyuntura, hay una narrativa dominante en todas las esferas de la comunidad empresarial en la que nadie podría disentir y que de alguna forma se expresa en las primeras líneas de esta historia: México requiere de estabilidad social y, quien suceda a Andrés Manuel López Obrador, goce de legitimidad y de las condiciones para gobernar.

Durante el actual proceso electoral, los organismos de representación empresarial se han reunido, con reflectores y sin ellos, con quienes aspiran a ocupar la Presidencia de la República y con sus equipos de trabajo. Al mismo tiempo, en 2023 el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) trabajó un documento llamado “Un México mejor para todos” en el que enumera las acciones que, bajo su mirada, debería ejecutar la futura administración.

“Queremos un mejor país y para ello debemos conjuntar esfuerzos e ideas para lograrlo. Los empresarios de México, a través de su máxima representación, queremos contribuir a ello. Es en las empresas donde se generan los empleos, es en las empresas donde se gesta el crecimiento de la economía, es en las empresas donde las personas y las familias realizan sus sueños, es en las empresas donde se generan los impuestos que servirán para atender las necesidades sociales. Sin empresas no hay país. Si a las empresas les va bien, al país también”, se cita en la introducción de dicho documento.

A diferencia de lo que ocurrió en 2018, cuando un grupo de empresarios advertían del peligro que -en su opinión- significaba Andrés Manuel López Obrador, esta ocasión la estrategia está, simplemente, en promover el voto y, para ello, desplegará una campaña de descuentos y promociones para quienes acudan a cafeterías, tiendas de conveniencia, supermercados, después de emitir su voto; para ello, el CCE, en colaboración con el Consejo Mexicano de Negocios, el Congreso del Trabajo y el Consejo de la Comunicación, llamó a negocios, empresas, universidades, preparatorias, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación a difundir esta campa .

Para la jornada electoral, y los días posteriores, empresarios consultados para construir esta historia consideran que las preocupaciones radican en la reacción que podría tomar el mandatario a raíz de los resultados, específicamente, en aquellas plazas en las que el voto no favorezca a los partidos aliados a su causa. Sin embargo, el foco rojo está en el clima de inseguridad y violencia que domina en todo el país y que podría alterar la actividad productiva; por esta razón, acusan, la gobernabilidad pende de alfileres.

Sin embargo, al margen de esta narrativa, ya se presenta una dinámica que, si bien no se expresa abiertamente a través de los organismos de representación empresarial, sí refleja una añeja tradición que se origina desde los tiempos de Luis Echeverría: el acomodo del poder económico al poder político. Rumbo a la próxima sucesión presidencial, hay tonos, formas, actitudes, que muchos empresarios -no todos- ya manifiestan y que se inclinan hacia la candidadura oficial, que pregona impulsar el segundo piso de la autollamada Cuarta Transformación. Es decir, pragmatismo al viejo estilo.

Nadie, con vocación democrática, podría sostener que la elección del 2 de junio es un simple trámite, pero lo cierto es que muchos de los grandes empresarios sí dan por sentado que ganará la aliada del Presidente de la República, aunque su pronóstico tiene un matiz: no arrasará, incluso se piensa que el oficialismo perderá algunas plazas insignia, junto con la mayoría en el Congreso que le pudiera permitir cambios constitucionales; por otro lado, hay empresarios de menor tamaño que aún albergan la esperanza de que la oposición dé la sorpresa y, por lo tanto, consideran que la moneda aún está en el aire. Pero son los menos.

Las fuentes consultadas afirman que el tono de las reuniones entre empresarios y los equipos de campaña no es precisamente el mismo pues, con los representantes de la candidata oficial, parecería que el diálogo ya se está teniendo con el futuro gobierno; mientras que, con la oposición, la narrativa se basa en supuestos de lo que debería de ocurrir durante el próximo sexenio; es decir, a unos se les observa como las futuras autoridades y con los otros se ‘respira’ una cierta sensación de desahogo.