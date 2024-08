Ingenuidad cambiaria

Entraremos a ésta difícil coyuntura a ciegas, dado que el Banco de México todo lo hará por debajo de la mesa y no revelará el monto, alcance y objetivo de las operaciones de mercado abierto que realice, ni la SCHP transparentará las reprochables imposiciones que haga a ese banco en la Comisión de Cambios.

Los integrantes de la Junta de Gobierno pueden estar tranquilos, no importa el tamaño del quebranto, no se les exigirá un proceder responsable. De ser necesario, se pondrá en la Constitución, o en la ley, lo que sea preciso para que no estén sujetos a observar estándares técnicos, ni tampoco a la rendición de cuentas, pudiendo jugar volados con el balance. Podrán, seguramente, refrendar algún premio de revista, la buena voluntad de éstas siempre está al alcance, en tanto que las calificadoras continuarán poniéndole la cola al burro.

Así como dos grandes estrategas aprendieron que no se puede invadir Rusia en invierno, estos funcionarios aprenderán que no hay reserva que alcance para detener un tsunami de desconfianza, y eso, suponiendo, sin conceder, que el valor de tal reserva se acercara a los frívolos números que suelen propalar. Algunos no les creemos. Defender paridades puede tener varios calificativos, pero sin duda, no es negocio.

Las políticas cambiaria, monetaria y crediticia seguirán siendo una resultante de lo que haga la Fed, salvo instrucción de Palacio Nacional en contra. Sí, dando muchas vueltas, hemos vuelto a los años 70. Arriba y adelante.

____

Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

