El costo oculto del maltrato en el ambiente laboral

El estrés laboral es un problema cada vez más grave en México. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), México es uno de los países con mayores niveles de fatiga por estrés laboral, afectando al menos al 75% de sus trabajadores. Esto coloca al país por encima de economías tan exigentes como las de China y Estados Unidos. Estas cifras reflejan un problema estructural en las empresas, donde las presiones, el maltrato y las dinámicas tóxicas afectan la salud mental y el rendimiento de los empleados.

Cuando un colaborador es maltratado en el trabajo, ya sea por acoso, abuso de poder o críticas constantes, su salud mental se ve afectada de inmediato. Los efectos a corto plazo incluyen altos niveles de estrés, ansiedad y una baja en la autoestima. A mediano plazo, esto puede evolucionar hacia depresión, agotamiento mental (burnout) e incluso trastornos de ansiedad más severos. El agotamiento mental es una de las principales causas de pérdida de productividad, y se ha identificado que las personas que sufren burnout tienen hasta un 60% menos de rendimiento laboral.

A largo plazo, las personas que no encuentran un soporte o límites adecuados para lidiar con estos abusos pueden sufrir consecuencias irreversibles, como trastornos de salud mental crónicos o el desarrollo de enfermedades psicosomáticas. Esto no solo afecta al colaborador, sino que también puede derivar en un aumento de las bajas laborales y costos asociados a la atención médica o capacitación debido a la rotación.

El maltrato en el trabajo también provoca una erosión en la confianza hacia la organización, lo que lleva a un deterioro en las relaciones laborales y el sentido de pertenencia. Aquellos que se ven sometidos a estas situaciones tienden a experimentar un ciclo de aislamiento, donde el miedo a represalias o la falta de apoyo por parte de la empresa los mantiene en silencio. Este círculo vicioso no solo daña su salud mental, sino que los lleva a desconectarse emocionalmente de sus responsabilidades, impactando negativamente tanto en su rendimiento individual como en el equipo.

Una de las consecuencias más directas del maltrato en el ambiente laboral es la pérdida de productividad. Los colaboradores que sufren abuso tienden a ser menos efectivos en sus labores debido a la constante presión emocional y mental. Además, sus niveles de compromiso disminuyen drásticamente, y en muchos casos, desarrollan conductas pasivo-agresivas, las cuales también pueden sufrir, aumentando así los conflictos internos.

Esta disminución en la productividad tiene un impacto directo en los resultados de la organización. Equipos desmotivados y fragmentados trabajan a un ritmo más lento y con menos eficiencia, afectando el rendimiento general. A largo plazo, esto puede traducirse en pérdidas económicas significativas, afectando tanto el negocio como la reputación.

Otro aspecto crítico es la rotación de personal. El abuso genera un ambiente laboral insostenible, lo que motiva a las personas a buscar nuevas oportunidades. Este índice alto de rotación no solo afecta el clima organizacional, sino que representa un costo financiero elevado para las empresas y la operación. Contratar y capacitar a un nuevo colaborador implica un gasto considerable en términos de tiempo y recursos. Según diversos estudios, reemplazar a un empleado puede costar entre el 50% y el 200% de su salario anual. Además, la rotación constante desestabiliza al equipo, afectando aún más la cohesión, la moral y la productividad.

La Norma Oficial Mexicana y su importancia

En respuesta a estos problemas, México implementó la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, que establece criterios para identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial en el trabajo. La norma busca no solo mejorar el bienestar de los trabajadores, sino también promover un entorno organizacional favorable. Esta legislación, que es de aplicación obligatoria, subraya la importancia de identificar problemas como el acoso laboral, el estrés, la falta de control sobre las tareas y el maltrato emocional, ofreciendo herramientas para su prevención y manejo.

Sin embargo, a pesar de la existencia de la NOM-035, muchas organizaciones aún no han adoptado medidas efectivas para mitigar los efectos del maltrato y la presión laboral. Las compañías que no tomen en serio esta normativa no solo estarán en riesgo de enfrentar sanciones legales, sino que también comprometen la sostenibilidad de su negocio a largo plazo.

La importancia de una cultura organizacional saludable

Las organizaciones que no toman medidas para prevenir y abordar el maltrato laboral están condenadas a enfrentar una espiral de problemas que pueden comprometer su sostenibilidad. Por eso, es crucial implementar políticas claras de tolerancia cero hacia el acoso y el abuso, y garantizar que los colaboradores tengan canales seguros para reportar estas situaciones.