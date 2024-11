Conclusión: ¿camino a la cooperación o a la competencia?

El regreso de Trump plantea una paradoja: en su afán de reducir la influencia de China, podría estar empujando a México hacia una relación más estrecha con la potencia asiática. El proteccionismo no solo no protege a la industria estadounidense, sino que podría generar conflictos y aumentar la inestabilidad en Norteamérica. Hoy, Estados Unidos necesita a México como un socio fuerte en la región, y si Trump insiste en ver a México como una amenaza en lugar de un aliado, el beneficiado no será él, sino China.

Al final, la realidad geopolítica y económica no permitirá a Trump presionar a México sin pagar un alto precio. En un mundo donde el poder de Estados Unidos es cada vez menos dominante y los BRICS ganan influencia, el camino más inteligente para Estados Unidos sería fortalecer sus relaciones comerciales y cooperar con México para mantener su posición en el hemisferio.

