Entrelíneas | Paquete Económico 2025: sin raíces para crecer

Un país, para generar beneficios a todos sus habitantes, requiere que su economía crezca; para una buena fiesta, se necesita de un pastel que alcance para todos los invitados. Si el paquete económico 2025 fuera un pastel, puede esperarse que éste no contará con más pisos y, quizá, las porciones serán más pequeñas; además, algunos de sus ingredientes no serían de buena calidad y, así, el saldo de la celebración no sería el mejor para todos los asistentes.