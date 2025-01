Social selling y el reto del B2B

Clientes ya no compran lo que creen que compran

El social selling bien ejecutado potencia la creación de relaciones de valor entre las marcas, sus clientes cautivos y los potenciales y no, no me refiero a tener millones de seguidores y una bandeja de mensajes entrantes plagada de invitaciones sin leer, ni mucho menos a recibir cientos de likes. Hablo de relaciones basadas en la confianza, la comunicación constante y la empatía.

Entonces, ¿están de acuerdo conmigo en que ya no sólo compramos productos o contratamos servicios? También elegimos apoyar a empresas y a las personas que la integran porque, en el mejor de los casos, nos inspiran confianza o bien, representan algo con lo que nos identificamos.

Por ello, vale el esfuerzo que las marcas hagan para integrar el social selling a sus estrategias. Hoy más que nunca necesitan mostrar su lado humano y conectar. Al final, detrás de cada empresa exitosa, siempre hay una historia que nos hace sentir parte de algo más grande.

____

Nota del editor: Luis Menéndez es CEO en The International Business Hub. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión