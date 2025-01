Pemex, hora cero. El derecho de cobro

La apremiante situación provocó la emergencia de una nueva vertiente, ahora, ya no se cobran las facturas, simple y sencillamente, se venden acuerdos de pago, volviendo la transacción o conciliación, esto es, la firma de convenios para finiquitar contratos, la más novedosa cara de la industria que vive del petróleo, sin hacer nada para que éste sea correctamente administrado o explotado.

Por decreto, la quiebra de Pemex no es quiebra. Siendo así, el gobierno ha dejado de tomar las medidas no sólo prudentes, sino necesarias, para evitar el pillaje; la distracción de recursos, y el robo hormiga. Así es, las autoridades, teniendo a la vista que se vende el “derecho de cobro”, lejos de atajarlo, se han determinado a cerrar los ojos, e incluso, han decidido permitir a sus allegados el operar el provechoso negocio. Se trata de una vergonzosa patente para medrar con la desgracia de la paraestatal, y para colmo, en muchos casos se otorga a quienes la causaron.

Hace ya varios años, debió establecerse un proceso externo y colegiado para la revisión, clasificación y pago de múltiples adeudos que, gracias al ministro Pérez Dayán fueron puestos debajo del tapete. Éste actuó claramente protegiendo a la extorsiva industria que hemos descrito, también por razones de todos conocidas. No sólo eso, es claro que la pagaduría de la entidad debe ser sustraída de la administración de ésta, como sucede en el caso de cualquier empresa fallida. Una intervención a la caja es no apremiante, sino urgente, y ésta, pertenece más al área de rendición de cuentas, que a la de gestión industrial. El conflicto de interés asoma constantemente en el asunto, y no se hecho nada por evitar que éste siga haciendo el hueco aún más grande.

El problema rebasa nuestras fronteras, dado que el espejismo contable ha obligado, tanto a inversionistas, como autoridades del vecino del norte, a mirar hacia otro lado, cuando se trata de determinar técnicamente la capacidad de endeudamiento de la arruinada empresa, dado que, de hacer alguna observación, los fondos que atesoran los papeles de esa emisora tendrían que despertar del sueño, para vivir la pesadilla en la que se reconoce que la capacidad de pago hace mucho tiempo se rebasó, y que, cínicamente, han venido cobrando intereses con cargo al presupuesto federal, sí, de los impuestos, y no de las fantasiosas utilidades que se presentan en los informes financieros de Pemex.

De forma que, sin duda alguna, seguiremos simulando, viendo una solvencia y viabilidad financiera que no existe. Las necesidades financieras que reclama el mantener la operación son subsidios, se les llame como se llame y evaden groseramente la ley que rige a Pemex. Y, para decirlo más claro, se trata de dinero a fondo perdido, que se dilapida sin ton ni son. La situación se agravará día con día, por lo que, como país, no podemos darnos el lujo de permitir que la industria del “derecho de cobro” subsista. Ese, y ningún otro, es el principal reto de Raquel Buenrostro, dado que, si bien es cierto esas mañas existen a lo largo y ancho de la Administración Pública Federal, también lo es, que el más dañino y significante en las finanzas públicas es el que se regodea campante en la desvencijada entidad energética.

A todas luces, resulta urgente que en el sector público se advierta la inaplazable necesidad de implementar medidas extraordinarias de administración, ya que el Consejo de la burocrática unidad tuvo su oportunidad en la pasada gestión, y solo empeoró, por mucho, los malos resultados. De permitir que el coyotaje siga haciendo de las suyas, el fin del fracasado modelo pasará factura a la residente de palacio mucho más pronto de lo que ella espera. Un as más para el presidente Trump, que tiene en sus manos la decisión de vida o muerte de la improductiva entelequia.

Tiene razón la presidenta cuando hace referencia a Calderón Hinojosa, acusándolo de ser cobijo de malas prácticas, ya que el “derecho de cobro” se institucionalizó en su sexenio, siendo éste más tarde consolidado por su ministro incondicional, pero hoy, resulta grotesca la forma en que gestores oficiosos, pero no gratuitos, echan mano de toda maña posible para hacer que la industria del tráfico de influencias sea la que finalmente determine qué tan pronto Pemex tendrá que aceptar la realidad. El trasiego del derecho de cobro privatiza los recursos públicos, socializando las pérdidas.

Se trata de un asunto de sobrevivencia financiera, pero pronto, advertirán que, de permitir que siga el escandaloso atraco, afrontarán una crisis de credibilidad, con cargo a su supuesta solvencia política, interior y exterior, lo que pondrá más rápido fin a la aventura petrolera.

____

Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

