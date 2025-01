El mundo corporativo es de competencia constante; los CEO, sus atletas de élite

El mundo corporativo es de una competencia constante, y los CEO son sus atletas de élite. Por cuanto, el CEO no solo es un atleta, también es un estratega que, como un ajedrecista, debe anticipar movimientos y actuar con precisión.

En este desafío, el coaching ejecutivo no es opcional: es la diferencia entre participar y ganar. Al igual que un velocista no alcanza el podio sin un entrenador que lo desafíe y apoye, un CEO necesita un coach que lo impulse a alcanzar su mejor versión. Esta inversión no solo impacta positivamente en el líder, sino también en la organización y en todos los que dependen de ella. Al final, el legado de un CEO no se mide solo en logros, sino en la excelencia que inspira y deja tras de sí; su legado.

¿Cuál es, o será, tu legado? ¿Cómo quieres que te recuerden? Te invito a la reflexión.

____

Nota sobre Autor: Milton Rosario es cofundador y Socio Director de The OD Consulting Group. Es experto en Cultura Organizacional, Estrategia, Gobierno Corporativo y Desarrollo de Liderazgo Ejecutivo, además de desempeñarse como Consejero Independiente. Como Coach Ejecutivo especializado en el C-Suite, ha trabajado con líderes de alto nivel para impulsar su efectividad y legado. Fue Presidente del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes, A.C. (CNCPIE). Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

