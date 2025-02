Adaptarse o morir. Los bancos en la era digital

Hay que aprovechar las oportunidades tecnológicas, no obstante, bajo una rigurosa lupa para identificar aquellas que realmente contribuyan a construir un modelo más eficiente, humano y conectado con las necesidades de sus clientes, liderando así el futuro de las finanzas. En paralelo, en esta transformación veo una oportunidad para generar un impacto positivo en la sociedad, al seguir fortaleciendo la inclusión financiera y facilitando el acceso a servicios bancarios a comunidades que no han sido atendidas. De esta forma, adaptarse sería un cambio general, no de unos pocos.

____

Nota del editor: Jorge Corral es Partner & Head of Digital Strategy NTT DATA México. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponde exclusivamente al autor.

