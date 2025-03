Kendrick Lamar en el Super Bowl, ¿espectáculo o estrategia publicitaria?

Sí, claro que me gusta ver el Super Bowl. No solo por el partido y todo el protocolo que envuelve días antes, sino también por ver las transmisiones, la publicidad, los anunciantes y claro, el show de medio tiempo; sobre todo porque este último es una estrategia de la NFL para captar audiencias en torno a un juego que, francamente, es largo, tedioso y aburrido si no te gusta el futbol americano.