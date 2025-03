Computadoras personales con IA integrada, ¿una nueva especie?

Más que un lujo, una ventaja competitiva

Las AIPC no son un capricho tecnológico: son tu boleto de primera fila al futuro. Tampoco son simplemente un gadget para early adopters: representan un salto en eficiencia y seguridad. Para las empresas, adoptarlas implica prepararse para un mercado donde la agilidad y la protección de datos son moneda de cambio. Como dijo Satya Nadella, CEO de Microsoft: "La IA es la última herramienta, pero la primera en su capacidad para amplificar el ingenio humano". El reto no es temerle, sino integrarla con visión.

La NPU no es un chip más. Es la chispa que convierte tu computadora en una extensión de tu cerebro, pero con turbo. ¿Y lo mejor? Esto no es ciencia ficción: ya está aquí.

En un mundo donde el tiempo es oro y la seguridad es esencial, las AIPC no solo te mantienen al día, te ponen a la vanguardia. No se trata solo de tener tecnología avanzada, se trata de usar la tecnología para ser más rápido, más seguro y más inteligente. Las AIPC son la herramienta que define a los líderes del mañana, los que no siguen la corriente, sino que la crean. La diferencia está en las decisiones que tomas hoy, y las AIPC ya están aquí para llevarte más allá de los límites.

____

Nota del editor: Ana Peña es directora de comunicación para Intel Américas. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.