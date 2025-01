10 maneras en que la IA está mejorando la experiencia educativa en México

En su momento, los proyectores de películas en las aulas fueron lo más innovador que podía existir, después, la radio y la televisión educativa ganaron terreno, pero no fue hasta los años 80 cuando las computadoras personales llegaron y dijeron “quítense, que ahí les voy”, democratizando el acceso a la tecnología en las escuelas. El aprendizaje en línea vino de la mano del auge del internet –en los años 90 y 2000–. ¡A mí me tocó en la universidad! Llegué a tomar cursos masivos online y me sentí soñada de formar parte del futuro.

¡Ah! Pero por supuesto que eso no fue el final de la transformación, porque después –por ahí de 2010– la IA se empezó a asomar en las aulas. Y, hoy, –especialmente después de la pandemia– se han adoptado tecnologías emergentes como el metaverso educativo, gemelos digitales y chatbots inteligentes , que facilitan el aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar. Y yo que me emocioné por tomar cursos en línea… ¡no tenía idea!

La adopción e innovación en torno a la IA se ha acelerado, abriendo nuevas oportunidades para su aplicación en la educación. Te quiero platicar sobre cómo la IA puede ayudar a estudiantes, docentes y administradores a fomentar y ofrecer experiencias de aprendizaje cada vez más útiles.

10 maneras en que la IA está mejorando la experiencia educativa

1. Eficiencia administrativa: la IA puede ayudar a los maestros a calificar exámenes o ensayos y al registro de asistencia, así como automatizar tareas rutinarias.

2. Insights basados en datos: el análisis de datos mediante IA, como el desempeño en exámenes y tareas de estudiantes y clases, puede proporcionar perspectivas únicas para maestros y administradores. Con esto, se puede mejorar el plan de estudios, adaptar las experiencias de aprendizaje personalizadas, guiar el desarrollo de habilidades, identificar oportunidades de tutoría y encontrar nuevas formas de orientar y gestionar el aprendizaje.

3. Mejora de las operaciones y la seguridad: por ejemplo, los sistemas digitales impulsados por IA pueden detectar problemas en las instalaciones de manera proactiva y en tiempo real. Tecnologías de visión por computadora y sensores conectados pueden mejorar la seguridad física mediante puertas inteligentes y accesos controlados por puertas automáticas, entre otros usos.

4. Evaluación de ensayos: los maestros pueden apoyarse de herramientas de IA para revisar ensayos –como una primera pasada–, verificando gramática, estructura de oraciones y plagio. Además, la IA puede ayudar a identificar si los estudiantes entendieron correctamente sus tareas y siguieron adecuadamente las indicaciones.

5. Participación estudiantil: la IA aplicada a la educación puede facilitar el aprendizaje de idiomas y ayudar a reducir brechas de comprensión. Los estudiantes pueden prepararse para exámenes a través de aplicaciones personalizadas y también pueden aprender de sus compañeros mediante intercambios virtuales en foros de discusión en línea o experiencias interactivas.

6. Organización del entorno de aprendizaje: los sistemas habilitados con IA pueden ayudar a los maestros a monitorear las actividades, especialmente en planes de aprendizaje personalizado, laboratorios grupales, talleres o en el aprendizaje híbrido. Esto facilita el seguimiento del progreso de los estudiantes y libera tiempo para que los maestros se enfoquen en el aprendizaje emocional-cognitivo (empatía, inteligencia emocional, etc.).

7. Comprensión grupal: la IA puede ayudar a identificar la comprensión general de ciertas materias a partir de las calificaciones individuales y colectivas de tareas y exámenes. Esto facilita la planificación de lecciones, cómo se presentan los materiales en clase y la creación de planes de aprendizaje personalizados basados en brechas de conocimiento para mejorar el rendimiento académico.

8. Notas en tiempo real: la IA puede apoyar a estudiantes que viven con discapacidad visual o auditiva al grabar clases y utilizar tecnología de reconocimiento de voz para transcribirlas. Si los estudiantes tienen dificultades para concentrarse en clase porque están ocupados tomando notas, la IA puede generar una transcripción sincronizada con una grabación de audio para que puedan revisarla después.

9. Comunicación: se necesita todo un ecosistema para apoyar la educación de los estudiantes. Conectar a padres, maestros y administradores de manera más eficiente puede mejorar la experiencia de aprendizaje. Desde la programación de eventos hasta la gestión de inquietudes o el reconocimiento de logros estudiantiles, las herramientas de mensajería y videoconferencias pueden facilitar la comunicación entre todos.

10. Campus inteligente: la IA puede monitorear los entornos del campus y proporcionar información valiosa a administradores, visitantes y colaboradores. Por ejemplo, puede supervisar el flujo de personas caminando y el tráfico para identificar patrones, detectar posibles riesgos de seguridad en el campus y ayudar con estacionamientos inteligentes, orientación en el campus y gestión de multitudes. Además, los robots con IA pueden usarse de diversas formas para apoyar el mantenimiento y la gestión de instalaciones.

Es un hecho que la IA está ayudando a liberar tiempo para que tanto maestros como estudiantes se concentren en lo que realmente importa: el desarrollo humano, emocional y académico.