Los proyectos de infraestructura contribuyen al desarrollo de un país y repercuten en la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, los gobiernos no siempre tienen la posibilidad de costear el desarrollo de obras públicas, no tienen la experiencia técnica o no cuentan con la posibilidad de asumir riesgos. Ante esa realidad, diversas legislaciones en el mundo y en México prevén la posibilidad de realizar contratos a largo plazo entre el Estado y los particulares, con el objeto de coadyuvar al desarrollo económico y social.