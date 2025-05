El asombro en la niñez es la clave para formar talento que destaque en el futuro

Las niñas y los niños destacan por su capacidad de asombro. Ésta se refiere a un estado innato que permite maravillarse con el entorno y despierta interés por explorar, descubrir y comprender.

Veo a mis dos hijos y a mi hija que muchas cosas les llaman la atención. Desde trucos que ven en los shorts de YouTube que no les cuadran (no me juzguen, aprovecho a la “nana digital” cuando estoy ocupada), hasta dudas relacionadas con fenómenos naturales básicos como “a dónde se va el Sol” en un atardecer o “por qué las olas llegan más lejos” cuando sube la marea.