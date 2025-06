El liderazgo bajo presión: la salud mental como activo estratégico

En los últimos años, he tenido el privilegio de acompañar a líderes de empresas a nivel global en procesos de transformación profunda. Pero nada me ha impactado tanto como la soledad que escucho en sus voces cuando se apagan las luces del escenario corporativo. En una sesión reciente, un director general me confesó: “Me exigen ser fuerte, pero a veces siento que no tengo a quién acudir.” No es la excepción. Es la regla silenciosa de un sistema que exige rendimiento, pero rara vez ofrece refugio.