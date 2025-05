Salud mental, el nuevo KPI que mide el crecimiento de las empresas

Los tiempos, las organizaciones y los colaboradores han cambiado. Hoy contamos con evidencia contundente de que los problemas de salud mental no solo impactan a la persona en su vida personal, sino que también afectan directamente su desempeño profesional.

El ausentismo, la rotación, el bajo rendimiento, los errores constantes y la falta de compromiso suelen ser señales de alerta de entornos laborales despersonalizados, marcados por una cultura de hiperproductividad. Sin embargo, en muchas organizaciones, estos síntomas se atribuyen erróneamente a una “mala actitud” del colaborador, sin reconocer que pueden ser el resultado de sistemas que los generan y los refuerzan, donde además la persona es vista como una pieza más del engranaje.

Quiero ser claro: ante esta realidad, la salud mental debe dejar de ser un gesto simbólico o condescendiente para convertirse en el nuevo KPI esencial de las empresas. El primer paso hacia organizaciones exponenciales, rentables y sostenibles es colocar al equipo de colaboradores en el centro de la estrategia. Porque, sin importar el sector, actividad o mercado, toda empresa está basadas en personas.

Lo que no se mide, no se gestiona

Vivimos en una época en la que las organizaciones miden todo: desde ventas por hora hasta la interacción en redes sociales. Sin embargo, cuando se trata de salud mental, las métricas suelen brillar por su ausencia. En el mejor de los casos, se organiza una conferencia motivacional o se aplica una encuesta genérica de “clima laboral”.Pero, ¿qué pasa cuando el problema no grita, sino susurra? La llamada “rotación silenciosa” o quiet quitting es un ejemplo ilustrativo. Las personas no renuncian de un día para otro. Primero se desconectan. Pierden el entusiasmo. Cumplen con lo mínimo. Eventualmente, se van. Y cuando eso ocurre, la explicación es una mejor oferta laboral. Rara vez se formula la pregunta: ¿qué hicimos, o dejamos de hacer, para que esa persona se fuera?

Algo similar sucede con el ausentismo (el cáncer del estado de resultados de cualquier empresa en México). La respuesta suele ser de control: se aplican sanciones o se instauran protocolos rígidos. Pero pocos se detienen a pensar qué está motivando dichas ausencias. Muchas veces, las causas son ansiedad, insomnio, agotamiento crónico, burnout o conflictos no resueltos. Si no se mide, no se ve. Y si no se ve, no se puede gestionar y mejorar.

De lo accesorio a lo estructural

La salud mental debe dejar de verse como un “extra” e integrarse como un eje estructural del sistema de gestión de una empresa, al igual que lo son la productividad, la calidad o la seguridad.

Medir la salud mental en una organización ofrece una guía clara para rediseñar procesos, liderazgos y entornos laborales. Es una decisión ética que reconoce que las personas no son recursos intercambiables, sino sistemas humanos que requieren cuidado y acompañamiento. Lo verdaderamente importante no es solo medir, sino cómo gestionamos esa información y qué decisiones tomamos a partir de ella.

No basta con instalar una app de meditación ni con implementar una sala de descanso. La salud mental debe ser un pilar del negocio. Un KPI que permita anticipar riesgos, retener talento y tomar mejores decisiones.

En el entorno laboral actual, ignorar la salud mental ya no es una opción. Las empresas que no la integran en su modelo de gestión están en desventaja competitiva: pierden productividad, reputación y talento. Las nuevas generaciones priorizan su salud mental, y sin acciones claras, las organizaciones corren el riesgo de quedarse sin personas.