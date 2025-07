Ingeniería aumentada, el nuevo rostro del talento que impulsa la competitividad en México

Hace unos días, al reflexionar sobre el Día del Ingeniero, recordé una pregunta que solía escuchar al inicio de mi carrera: “¿Por qué decidiste estudiar ingeniería?”. Siempre respondía que quería resolver problemas reales. Pero lo que realmente me motivaba era imaginar lo que aún no existía y encontrar la manera de construirlo. Hoy, esa aspiración se amplifica gracias a la ingeniería aumentada: una disciplina que fusiona talento humano con tecnologías avanzadas como la IA Generativa, ampliando los límites de lo posible.

Más que una herramienta de automatización, la IA Generativa se ha convertido en el motor de esta nueva era de la ingeniería. Su integración en los procesos técnicos permite a las organizaciones acelerar el desarrollo de soluciones, optimizar recursos y superar retos antes considerados infranqueables. Por ejemplo, tareas como el diseño de componentes, que tradicionalmente requerían meses, ahora pueden resolverse en días. Esto es posible gracias a la capacidad de la IA para analizar variables como resistencia, peso, eficiencia energética y costos, generando miles de iteraciones en tiempo récord y ofreciendo alternativas innovadoras con altos niveles de precisión y creatividad.

La ingeniería aumentada no solo revoluciona la forma en que trabajamos, sino también cómo pensamos. Gartner estima que, para 2027, el 70% de los desarrolladores profesionales incorporarán IA Generativa en su trabajo. No se trata de una tendencia opcional, sino de una evolución estratégica. Las empresas que adopten esta tecnología con rapidez no solo ganarán en eficiencia, sino que estarán mejor preparadas para responder a la demanda de innovación en un entorno global cada vez más competitivo.

Nuestro informe revela que las organizaciones que ya implementan IA Generativa han mejorado su productividad en ingeniería de software entre un 7% y un 18%. Además, su impacto va más allá del rendimiento: el 69% de los profesionales senior y el 55% de los juniors reportan altos niveles de satisfacción al trabajar con esta tecnología. También ha demostrado fortalecer la colaboración interdisciplinaria: el 78% de los encuestados afirma que mejora de forma significativa la interacción entre equipos técnicos y de negocio. Estos hallazgos muestran que la ingeniería aumentada no solo optimiza procesos, sino que enriquece la cultura organizacional.

El potencial de esta disciplina trasciende la manufactura. En biotecnología, por ejemplo, hemos desarrollado una metodología basada en modelos de lenguaje especializados (pLLM) para ingeniería de proteínas. Esta herramienta permite predecir variantes funcionales con aplicaciones en salud, agricultura y medio ambiente. Uno de los casos más recientes logró aumentar en un 60% la eficiencia de degradación del plástico, abriendo nuevas posibilidades para combatir desafíos globales como la contaminación. Esto demuestra que la ingeniería aumentada, habilitada por IA Generativa, ya está transformando industrias clave.

Nuestro estudio sobre reindustrialización lo confirma: el 77% de las organizaciones hoy prioriza la inversión en IA Generativa aplicada a ingeniería. Para México, esto representa una oportunidad sin precedentes para fortalecer su capital humano, elevar su capacidad técnica y posicionarse como un actor relevante en la economía global.