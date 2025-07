¿Qué deben considerar los líderes de negocio para la segunda mitad del 2025?

Esta amalgama a menudo despierta inquietudes sobre si una sustituye a la otra; sin embargo, vemos con nuestros clientes que no es así. La Inteligencia Artificial (IA), por ejemplo, no reemplazará al talento; al contrario, lo empodera con información, manejo de datos complejos y agilidad, entre otros beneficios. El temor a perder el empleo debería transformarse en un aliciente para incorporar la IA de manera responsable en el día a día. No debemos olvidar que a la IA no se le dota de autonomía; se le regula y supervisa.

Esta encrucijada no despeja a un elemento del otro, sino que lo potencializa para seguir los objetivos del negocio y eso es algo que debe permear la dirección hacia sus integrantes.

En conclusión, la resiliencia, el trabajo constante y sin pausa, motivado por la estrategia y el punto de vista crítico, serán fundamentales para el ecosistema de negocios mexicano. Probablemente hay más dudas que certezas, pero eso no debe dar pie a una parálisis empresarial, al contrario, debe motivar un movimiento prudente y cuidadoso para los siguientes meses y el futuro a largo plazo.

Nota del editor: Manuel Solano es Socio Director para EY México y Socio Director Regional para EY Latinoamérica. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.