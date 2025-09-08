Lo sexy vende (y la IA lo sabe): el algoritmo del deseo

Meta, TikTok y otras redes son máquinas de atención que monetizan cada minuto que pasamos en ellas. Y si algo logra mantenernos pegados a la pantalla es el contenido con alto sex appeal. No porque la tecnología sea “libertina” o “perversa”, sino porque los datos fríos muestran que genera más clics, likes, shares, reproducciones y, sobre todo, tiempo de permanencia: el oro de la economía digital.

Siempre les digo a mis clientes: “El algoritmo no juzga: solo optimiza.” La IA no tiene valores, no es humana, ni pretende serlo. ¡Tiene métricas! simplemente analiza datos y responde a lo que funciona.

La sensualidad no fue inventada por el algoritmo, pero lo que sí es nuevo es su sistematización. No solo detecta qué contenido funciona: lo amplifica, lo refina y lo entrega de forma constante y estratégica. ¿Su objetivo?: captar atención, retener y generar valor.

Todos consumimos este tipo de contenido. Pero las audiencias adultas lo hacen con un enfoque más aspiracional o sofisticado.

La lógica es simple, si millones de personas interactúan con cierto tipo de contenido, por ejemplo, una modelo en bikini bailando o un entrenador fitness mostrando su transformación física, el sistema reconoce ese patrón, combina variables (como música, piel, hashtags, duración y hora de publicación), y lo potencia para alcanzar a más usuarios. Para la IA la lógica es simple: si genera atención = el algoritmo lo multiplica.

Todo esto nos obliga a preguntarnos: ¿Estamos moldeando las redes sociales o ellas nos están moldeando a nosotros?

¿Podemos hablar de diversidad de contenidos si el modelo de éxito es cada vez más predecible y estandarizado? ¿Y el futuro?

Las redes sociales hoy funcionan como un espejo interactivo: reflejan nuestros deseos y vulnerabilidades, pero también los amplifican y estandarizan. Lo que empezó como un acto de expresión personal se transformó en un comportamiento condicionado por el algoritmo. El usuario “educa” al sistema con cada acción: qué mira, cuánto tiempo se queda, qué comenta, guarda o comparte. Incluso el simple hecho de cuánto tardas en hacer scroll se convierte en una señal de interés.

El algoritmo responde dándote más de lo que cree que te engancha, porque su objetivo es maximizar tu permanencia en la plataforma. Sin embargo, no todo lo decides tú: hay un sesgo de diseño. Las redes priorizan contenidos que estadísticamente funcionan mejor: emocionales, aspiracionales, polémicos o sensuales; porque garantizan atención inmediata. Esto explica por qué, aunque nunca busques “contenido sexy”, la IA puede mostrarte algunos: porque sabe que ese estímulo retiene a la mayoría.

Es una danza de influencia mutua, pero desigual. Tú educas al algoritmo, pero el sistema también te educa a ti. Esa retroalimentación, estudiada en la psicología del consumo, hace que si consumes fitness, veas más fitness; si te interesa la política, se refuerce esa línea. La diversidad de contenidos existe, pero la visibilidad es otra historia: el algoritmo privilegia los estímulos universales: rostros atractivos, música pegajosa, narrativas aspiracionales; que producen dopamina rápida. Esto no elimina la creatividad, pero sí condiciona su alcance masivo, obligando a los creadores a combinar fórmulas de éxito con su sello personal para destacar.