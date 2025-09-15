Esta función no debe concebirse como un freno ni como un mecanismo de control, sino como un socio estratégico que impulsa el logro de los objetivos bajo los más altos estándares éticos. Su implementación no puede sustentarse en el miedo, las sanciones o los escándalos, sino en principios de integridad, transparencia y honestidad, elementos que configuran un nuevo modelo de conducta empresarial.

El cumplimiento normativo es la garantía de que los compromisos asumidos por las empresas se cumplen con credibilidad. Hablar de sostenibilidad o de digitalización responsable sin un área de compliance sólida sería un riesgo: los compromisos podrían quedarse en declaraciones sin sustento. En cambio, cuando este rol participa desde el diseño de las iniciativas, asegura que cada acción tenga un respaldo normativo, ético y verificable. De esta manera, nuestra función conecta la aspiración de un negocio responsable con la realidad de la operación cotidiana.

El concepto de compliance comenzó a ganar fuerza internacional a finales del siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, con leyes enfocadas en prevenir la corrupción y garantizar la transparencia corporativa.

En México, se formalizó a partir de la reforma al Código Penal Federal de 2016, que introdujo la responsabilidad penal de las personas morales. Desde entonces, los programas de cumplimiento dejaron de ser opcionales y pasaron a ser una exigencia para las organizaciones que buscan operar con credibilidad frente a autoridades, inversionistas y socios comerciales.

En la actualidad, crecer no significa únicamente aumentar ventas o expandirse a nuevos mercados. Crecer es hacerlo con visión a largo plazo, minimizando riesgos y generando confianza. Los programas de compliance cumplen aquí un papel fundamental: anticipan posibles contingencias legales, regulatorias o reputacionales que podrían frenar la expansión. Identificar esos riesgos con antelación y proponer soluciones no solo evita crisis, también abre camino para que los proyectos avancen con seguridad.

En un entorno donde la confianza es el activo más valioso, proteger la reputación empresarial es tan importante como cuidar sus estados financieros. Un incidente ético, un incumplimiento normativo o una percepción de opacidad pueden costar años de construcción de marca. Hoy vivimos en la era de la confianza: las personas valoran a las empresas que actúan con transparencia, honestidad, integridad y ética. Y todo esto empieza con cada uno de nosotros.