Una dosis saludable de realismo sobre la IA

Para algunos, estas señales podrían indicar que el boom de la IA se está enfriando. Yo lo veo de manera diferente: es una dosis saludable de realismo aplicada a algunas de las afirmaciones más fantasiosas que se han hecho sobre la IA.

Como comentó David Sacks en su podcast All-In, después del lanzamiento de ChatGPT a fines de 2022, se impuso una narrativa dominante: la Inteligencia Artificial General (AGI) estaba a solo dos o tres años de distancia. Según a quien le preguntaras, esta AGI cercana reemplazaría a la mitad de la fuerza laboral o evolucionaría hacia una superinteligencia que reconfiguraría la civilización.

Utopías y distopias

Tanto las visiones utópicas como las distópicas surgían de la misma idea: que la IA se mejoraría rápidamente y de manera recursiva hasta dejar atrás a la humanidad. No era sorprendente que tales expectativas generarán reacciones y resistencias. Tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, decenas de proyectos de ley relacionados con la IA están avanzando, reflejando el creciente esfuerzo por regular esta tecnología.

Aún más, el lanzamiento de GPT-5 hace unas semanas ilustra esta realidad: es un paso impresionante en muchos dominios, pero más que un salto dramático, representa un progreso evolutivo y constante. Otros modelos líderes —desde Anthropic hasta xAI o Google— también avanzan de manera incremental, cada uno desarrollando fortalezas únicas. En lugar de una carrera por la dominancia de un solo modelo, estamos viendo especialización saludable: algunos destacan en razonamiento, otros en código, otros en medios o búsqueda; es una competencia evolutiva.

Por eso considero que la corrección reciente es constructiva: desafía las visiones mágicas de la IA y nos mantiene con los pies en la tierra. La IA es una nueva forma poderosa de computación que llevará tiempo, disciplina e iteración desbloquear por completo. El éxito requiere prompting, integración con otros sistemas y, principalmente, supervisión humana.

Para construir un agente de IA que pueda reemplazar a un humano en un entorno corporativo, debe integrarse profundamente con los sistemas de información de la empresa, operar cumpliendo estrictos estándares de seguridad y proporcionar trazabilidad completa de cómo maneja datos sensibles. No se puede esperar que eso suceda rápido.

Fallan las predicciones

De hecho, el estudio reciente del MIT aclara cómo muchas de las afirmaciones más comunes sobre IA necesitan ser replanteadas. Las predicciones de que la IA reemplazaría la mayoría de los trabajos en pocos años no se están materializando: los cambios en la fuerza laboral siguen siendo selectivos y específicos por industria. Aunque la adopción es alta, la transformación a gran escala aún está emergiendo: solo una pequeña parte de las empresas ha integrado completamente la IA en sus flujos de trabajo, y muchos sectores recién comienzan a experimentar cambios estructurales.

Lo importante es que, donde la adopción tiene éxito, las empresas reportan ahorros medibles impulsados por IA: reducción de costos de BPO, menor gasto en agencias y mejoras en eficiencia operativa. En lugar de ver esto como un retroceso, estos hallazgos muestran dónde está la oportunidad.