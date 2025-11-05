Estrategias con dirección de gol en este Mundial 2026

El Mundial 2026 traerá consigo una ola sin precedentes de inversión, competencia y exposición para marcas, medios y agencias. Se estima que la derrama publicitaria supere los 8,000 millones de dólares solo en México, con más del 45% concentrado en medios digitales y cerca del 30% en experiencias presenciales. Un escenario que promete récords… pero también una saturación inédita.

Porque en medio de la euforia y la inmediatez, existe un riesgo silencioso: perder el propósito.

Cuando todos buscan ser parte del ruido, pocos logran ser parte del significado. La saturación de mensajes será inevitable; veremos campañas que den balonazos publicitarios por todos lados, pero… ¿todos esos balones tendrán dirección de gol?

En una industria acostumbrada a reaccionar, el verdadero reto no será aparecer, sino conectar; no será tener visibilidad, sino relevancia. Porque el Mundial no solo pone a prueba a los equipos, también pone a prueba a las marcas. La pregunta no es cuántos anuncios saldrán a jugar a la cancha, sino cuántos jugarán en la posición correcta, con intención de ganar cada partido.

No se trata de llenar asientos con simples acciones, sino de ocupar un lugar en la mente y en el corazón de las personas. De hacer esfuerzos que tengan una clara estrategia con dirección de gol; de entender que la emoción puede ser una herramienta poderosa; de saber por qué jugamos, para quién lo hacemos y qué queremos provocar con cada pase.

Las marcas que logren anotar en este Mundial no serán las que gasten más, sino las que jueguen mejor dentro del terreno de juego. Las que traduzcan la pasión del futbol en historias humanas, auténticas y coherentes con su identidad. Las que entiendan que no se trata de colgarse del balón, sino de construir sentido alrededor de él.