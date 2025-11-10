El Supply Chain del Mundial 2026

Es el mayor rompecabezas logístico jamás concebido en el deporte, una coreografía de precisión milimétrica donde un solo semáforo en descompostura puede desatar el caos. Hoy, el verdadero gol no lo anota un delantero, sino el estratega que sincroniza este ballet transnacional invisible.

En un ecosistema que abarca tres naciones, cuatro husos horarios y una constelación de sedes, la vulnerabilidad no nace de un firewall hackeado, sino de un eslabón logístico roto. ¿La razón? No es solo una cuestión de infraestructura, sino una crisis de liderazgo sistémico. Las empresas de transporte, los hoteles y los gobiernos locales enfrentan un panorama complejo: una demanda masiva y simultánea, pero sin una cultura organizacional que priorice la resiliencia operativa como un valor central. Hoy, el verdadero líder no es quien contrata al mejor equipo de planificadores, sino quien teje una mentalidad de anticipación en cada eslabón de la cadena de suministro. Te comparto cómo suelo hacer mis guías de ruta que tratan de explicar lo que está sucediendo:

1. La vulnerabilidad nace en la falta de sinergia

El Mundial 2026 ha experimentado un crecimiento monumental en su concepción, pero este avance no ha estado acompañado de una estandarización de protocolos entre tres países distintos. Según análisis de movilidad, el 85% de los cuellos de botella podrían evitarse con prácticas básicas de coordinación aduanera y logística inversa.

El problema no son las carreteras, sino las personas en los puestos de control. Y las personas dependen del liderazgo. Un líder consciente entiende que la logística es un tema de seguridad nacional que requiere:

- Cultura de colaboración, no de competencia jurisdiccional.

- Comunicación clara entre la policía estatal, los aeropuertos y los servicios de emergencia.

- Empoderamiento para que cada oficial de aduanas se convierta en un facilitador, no en un obstáculo.

2. Enfoque alto en lo operativo: la nueva habilidad directiva

Así como un líder debe leer el mapa de un partido, también debe estar atento a los patrones de tráfico aéreo y las curvas de demanda hotelera. Esto implica:

- Evaluar riesgos antes de que un jugador se lesione, anticipando la ruta crítica de una ambulancia entre el estadio y el hospital especializado.

- Escuchar a los expertos en cadena de frío sin subestimar sus advertencias sobre la degradación del césped en climas extremos.

- Actuar con propósito en la protección no solo de trofeos, sino de la integridad de millones de aficionados en tránsito.

Sedes como Vancouver o la Ciudad de México no solo invierten en estadios; entrenan a sus equipos para gestionar multitudes, prever colapsos en redes de telefonía y entender el valor de un metro cúbico de espacio en un almacén temporal. En la trinacional, aún vemos a funcionarios que delegan este tema “al comité organizador”, sin involucrarse en la estrategia local, un error sumamente significativo, pero común.