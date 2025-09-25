El liderazgo, el nuevo sistema nervioso de la organización

Para mantener cohesionado un grupo de individuos de al menos tres generaciones, me gustaría compartir algunas guías de ruta contigo que te pueden servir:

1. Liderar en medio del caos

Las empresas enfrentan entornos volátiles: cambios tecnológicos, expectativas generacionales, y crisis globales. En este contexto, el liderazgo tradicional —basado en jerarquía y control— se vuelve obsoleto. Lo que se necesita es un liderazgo consciente, capaz de navegar la complejidad con claridad mental y emocional que dé mucha retroalimentación a los miembros del equipo y pueda dar seguimiento a los acuerdos.

2. Mindfulness, el nuevo músculo directivo

Al igual que un atleta entrena su cuerpo, el líder moderno entrena su mente:

- Respirar antes de decidir.

- Escuchar antes de reaccionar.

- Observar sin juzgar.

Mindfulness no es solo meditar. Es estar presente en cada reunión, cada conversación, cada decisión. Empresas como Google, SAP y LinkedIn ya lo integran en sus programas de liderazgo y como toda nueva habilidad es necesario ejercitarlo para desarrollarlo efectivamente.

3. Storytelling: el arte de movilizar:

Un buen líder no solo da instrucciones. Cuenta historias:

- De propósito.

- De superación.

- De visión compartida.

El storytelling transforma datos en emociones, y emociones en acción. Es el puente entre la estrategia y la cultura. Un equipo que entiende el “por qué” detrás del “qué” trabaja con más compromiso y creatividad, en el fondo reduce la rotación

4. El liderazgo como juego de equipo

Si me has leído antes sabes que me gustan las analogías futbolísticas:

- Mindfulness es el mediocampo: conecta mente y emoción, estrategia y ejecución.

- Storytelling es el delantero: convierte ideas en goles, visión en resultados.

- Empatía es la defensa: protege la cultura, cuida al equipo.

- En particular las generaciones M y Z buscan ser vistas y escuchadas, de ahí su afán de las selfies, los lives, el grito al mundo que debemos escuchar, ese sentido de propósito.