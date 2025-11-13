El Buen Fin ya no es solo una temporada de descuentos. En los últimos años se ha convertido en un laboratorio de comportamiento del consumidor, en una vitrina de innovación digital y, cada vez más, en un termómetro de la madurez del comercio electrónico en México. Se acerca la edición de este año y el ecosistema digital mexicano se prepara para romper nuevos récords de ventas, impulsado por un consumidor más informado, más conectado y, sobre todo, más exigente.
Cómo aprovechar la publicidad contextual para vender más en el Buen Fin 2025
De acuerdo con el más reciente estudio de eMarketer, Mexico Ecommerce Market Shares 2025, el comercio electrónico en México continuará su expansión acelerada, con una proyección de 12,850 millones de dólares en ventas incrementales en los próximos dos años. Esta cifra no solo confirma el dinamismo del sector, sino que consolida al país como uno de los seis mercados del mundo donde el retail ecommerce superará el 20% hacia 2029. Además, México ya representa más de un tercio del ecommerce total de América Latina, y esto lo convierte en un terreno clave para la competencia entre jugadores globales y locales.
Lee más
¿Qué oportunidades aparecen? Este contexto de crecimiento sostenido marca un punto de inflexión para el retail digital mexicano. En pocos años, el país pasó de ser un mercado emergente a convertirse en un espacio de alta sofisticación tecnológica, donde la segmentación precisa, la medición de resultados en tiempo real y la creatividad basada en datos se han vuelto indispensables para competir. El consumidor mexicano ha dejado de ser un receptor pasivo de mensajes; hoy demanda relevancia, experiencias útiles y coherencia entre canales.
Durante el Buen Fin, esta exigencia se amplifica. Se trata de un periodo de alta intensidad comercial donde la atención del consumidor es limitada y la competencia por esa atención es feroz. Aquí, la diferencia entre una campaña que vende y una que pasa desapercibida radica en el uso inteligente de los datos: entender cuándo, dónde y por qué el consumidor está dispuesto a comprar.
Aunque el liderazgo de Mercado Libre y Amazon con un 40% de las ventas totales este año, aún existe un 60% del mercado disponible para nuevos jugadores, marcas emergentes y retailers que estén dispuestos a innovar. Este espacio representa una oportunidad estratégica para quienes entiendan que competir en el ecosistema digital no se trata solo de precio, sino de relevancia.
Hoy las marcas deben asumir que la publicidad efectiva es aquella que construye valor en cada interacción. En lugar de saturar a las audiencias con mensajes genéricos, el reto está en ofrecer contenido que responda a la intención y al contexto del usuario. La publicidad programática contextual permite precisamente eso: usar señales de intención y comportamiento en tiempo real para ajustar el mensaje, la creatividad y la oferta de manera dinámica.
Lee más
En este sentido, el Buen Fin 2025 se perfila como una oportunidad única para que los retailers mexicanos y globales consoliden su presencia digital. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), el 51% de los consumidores planea gastar igual que el año pasado, un 24% más y un 25% menos. Estas cifras muestran un entorno de consumo segmentado, donde conviven distintos perfiles de comprador: desde el que busca promociones agresivas hasta el que prioriza conveniencia y valor agregado.
Esa diversidad de comportamientos exige estrategias de comunicación personalizadas. Las marcas que comprendan las motivaciones detrás de cada tipo de consumidor (el racional, el impulsivo, el planificador o el explorador digital), podrán diseñar mensajes que realmente resuenen. El timing preciso, la ejecución omnicanal y la coherencia narrativa son hoy factores determinantes para construir campañas efectivas.
Otro aspecto crucial es la convergencia entre performance y branding. Las campañas de alto rendimiento no deben limitarse a la conversión inmediata; deben también construir confianza y recordación. El consumidor mexicano, especialmente en temporada de promociones, busca señales de seguridad, claridad en las ofertas y experiencias sin fricciones. Integrar inteligencia artificial, análisis predictivo y segmentación dinámica permite a las marcas no solo vender más, sino vender mejor.
El crecimiento del ecommerce mexicano es una invitación a repensar la manera en que las marcas construyen relaciones con sus audiencias. Ya no se trata de lanzar campañas aisladas, sino de mantener un diálogo constante, sustentado en datos y en una comprensión profunda del contexto. La personalización dejará de ser una ventaja competitiva para convertirse en una condición básica del éxito digital.
En el fondo, el Buen Fin 2025 será mucho más que una fecha en el calendario de ventas: será una prueba de precisión estratégica. Las marcas que logren combinar datos, contexto y creatividad para generar relevancia en cada interacción serán las que realmente capitalicen esta temporada. Porque en el nuevo retail digital, no gana quien más invierte, sino quien mejor entiende al consumidor.
____
Nota del editor: Karen Moreno es Directora de Ventas para Latam de StackAdapt. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión