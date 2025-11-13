Las promociones bancarias del Buen Fin 2025: qué ofrecen BBVA, Santander, Banamex, PayPal y otros

La página oficial detalla que los comercios que decidan participar para realizar ventas con medios de pago electrónicos deben contar con al menos una terminal punto de venta activa para recibir operaciones con tarjetas de débito y crédito participantes.

¿Cuáles son las promociones bancarias?

Hasta el momento, estos son los bancos que han informado los descuentos y las promociones que ofrecerán; se prevé que el resto las de a conocer en los próximos días en la página oficial del evento, tal y como ocurrió en ediciones pasadas.

BBVA

La institución bancaria ofrece que al realizar una compra de 3,500 pesos o más, los pagos se pueden diferir a tres meses sin intereses y comenzar a pagar en marzo de 2026. Los clientes que utilicen banca móvil recibirán el doble de Puntos BBVA en compras participantes .

Para acceder a estos beneficios se deben pagar las compras a una exhibición del 15 al 18 de noviembre, fechas en las que se llevará a cabo el Buen Fin 2025. También se recomienda la inscripción de la tarjeta de crédito a la promo BBVA o haber recibido el mensaje de que ya estabas participando.

"Te invitamos a estar al pendiente de nuestros canales oficiales, así como del portal de tu tarjeta favorita, donde podrás enterarte de cada una de nuestras promociones para el próximo buen fin 2025", respondió BBVA a través de su página en Facebook.

BanCoppel

Ofrece meses sin intereses en productos seleccionados dentro de sus tiendas físicas y en línea. Los clientes que cuenten con la tarjeta accederán a bonificaciones en compras mayores a un determinado monto y participar en sorteos de efectivo o puntos en los días de los descuentos.

Santander

Este banco ofrece desde el 20 de octubre y hasta el 12 de noviembre a quienes soliciten su tarjeta de crédito nueva en el periodo de la “Promoción Cashback”, por lo que obtendrán hasta 15% de cashback en compras en línea con tarjeta digital .

El banco explica que el cashback adicional solo aplica durante la vigencia oficial del Buen Fin (del 13 al 17 de noviembre) para clientes que contraten el plástico nuevo, siempre y cuando cumplan con todas las condiciones de la oferta.

Es importante que los clientes con contrataciones nuevas también se inscriban a la promoción, mediante el sitio oficial, para recibir este beneficio.

En tanto, tarjetas departamentales como Liverpool informan en su página oficial que los descuentos se dan a conocer el día que inicia el Buen Fin, "aprovecha nuestras promociones con las tarjetas Liverpool y demás tarjetas bancarias", detalla.