Promociones Bancarias del Buen Fin 2025: qué bancos participan y qué beneficios dan

Los compradores que deseen adquirir productos durante el Buen Fin 2025 deben tomar en cuenta los bancos participantes en las promociones.
jue 13 noviembre 2025 11:51 AM
Las promociones bancarias del Buen Fin 2025: qué ofrecen BBVA, Santander, Banamex, PayPal y otros
El pago con tarjetas bancarias es una de las opciones preferidas por los consumidores durante la edición anual del Buen Fin que este año celebra sus XV años. (Foto: Jimena Zavala)

Al pagar con tarjeta durante el Buen Fin, los consumidores pueden aprovechar las promociones bancarias que incluyen meses sin intereses, bonificaciones y puntos dobles. Además de ofrecer más opciones y recompensas, estas compras participan en el sorteo de 2025, cuyo premio mayor es de 250,000 pesos.

La página oficial detalla que los comercios que decidan participar para realizar ventas con medios de pago electrónicos deben contar con al menos una terminal punto de venta activa para recibir operaciones con tarjetas de débito y crédito participantes.

¿Cuáles son las promociones bancarias?

Hasta el momento, estos son los bancos que han informado los descuentos y las promociones que ofrecerán; se prevé que el resto las de a conocer en los próximos días en la página oficial del evento, tal y como ocurrió en ediciones pasadas.

BBVA

La institución bancaria ofrece que al realizar una compra de 3,500 pesos o más, los pagos se pueden diferir a tres meses sin intereses y comenzar a pagar en marzo de 2026. Los clientes que utilicen banca móvil recibirán el doble de Puntos BBVA en compras participantes .

Para acceder a estos beneficios se deben pagar las compras a una exhibición del 15 al 18 de noviembre, fechas en las que se llevará a cabo el Buen Fin 2025. También se recomienda la inscripción de la tarjeta de crédito a la promo BBVA o haber recibido el mensaje de que ya estabas participando.

"Te invitamos a estar al pendiente de nuestros canales oficiales, así como del portal de tu tarjeta favorita, donde podrás enterarte de cada una de nuestras promociones para el próximo buen fin 2025", respondió BBVA a través de su página en Facebook.

BanCoppel

Ofrece meses sin intereses en productos seleccionados dentro de sus tiendas físicas y en línea. Los clientes que cuenten con la tarjeta accederán a bonificaciones en compras mayores a un determinado monto y participar en sorteos de efectivo o puntos en los días de los descuentos.

Santander

Este banco ofrece desde el 20 de octubre y hasta el 12 de noviembre a quienes soliciten su tarjeta de crédito nueva en el periodo de la “Promoción Cashback”, por lo que obtendrán hasta 15% de cashback en compras en línea con tarjeta digital .

El banco explica que el cashback adicional solo aplica durante la vigencia oficial del Buen Fin (del 13 al 17 de noviembre) para clientes que contraten el plástico nuevo, siempre y cuando cumplan con todas las condiciones de la oferta.

  • Es importante que los clientes con contrataciones nuevas también se inscriban a la promoción, mediante el sitio oficial, para recibir este beneficio.

En tanto, tarjetas departamentales como Liverpool informan en su página oficial que los descuentos se dan a conocer el día que inicia el Buen Fin, "aprovecha nuestras promociones con las tarjetas Liverpool y demás tarjetas bancarias", detalla.

Banamex

Este banco habilitó una página en donde detalla que se podrá disfrutar de 10% de bonificación en compras de hasta 10,000 pesos a meses sin intereses (MSI). Para acceder a las bonificaciones, los clientes Banamex deberán registrarse en la página oficial.

Esta opción crece tres veces de las 15:00 a 17:00 (hora CDMX) en los siguientes negocios seleccionados:

Mercado Libre
iShop Mixup
La Comer
Walmart
Soriana

Despegar
Paypal
Aeroméxico
MacStore
The Home Depot

Chedraui Sears
Liverpool
Sanborns
Viva

Establecimientos con 10% de bonificación al pagar con tarjetas Banamex

Mercado Pago
Bodega Aurrera
Sam´s Club
AT&T
Amazon

Suburbia
Office Depot
El Palacio de Hierro
Súper Farmacia
MOBO

Telcel
Dico
Best day
Clip
Lumen

Banorte

Ofrece a los clientes recibir hasta 12,000 pesos de bonificación al comprar con la tarjeta de crédito.

HSBC

Ofrece 20% de devolución a partir de seis meses sin intereses para clientes premier o con nómina en esta institución bancaria. Y 10% de devolución para clientes no premier o sin nómina HSBC.

Estos descuentos aplican en compras acumuladas de 13,000 pesos realizadas a partir de 6 MSI. El monto máximo de devolución será de 7,500 pesos por cliente.

Promociones de PayPal en el Buen Fin

La empresa de pago también tiene promociones durante el Buen Fin en múltiples establecimientos. Al hacer compras de 6,000 pesos o más a meses sin intereses con tarjetas de crédito Banorte, Santander, HSBC, American Express y Banamex, puedes obtener hasta $1,000 de descuento en tu siguiente compra. La promoción es válida del 13 al 17 de noviembre.

