La reforma a la jornada laboral de 48 a 40 horas genera incertidumbre y claroscuros que no favorecen la inversión

El principal foco de preocupación es el impacto económico. La reforma, tal como se plantea, anticipa un incremento significativo del costo laboral que repercutirá, de manera inicial y más aguda, en la industria manufacturera, sector acostumbrado a operar con jornadas de 48 horas semanales o más.

La crítica más dura se centra en el timing: nuestro país atraviesa un momento de bajo crecimiento, peligrosamente cercano al decrecimiento, lo que convierte esta medida en un paso inoportuno y potencialmente riesgoso para la competitividad.

Ante esta realidad, las empresas ya trazan planes de mitigación que, de forma paradójica, resaltan la ambigüedad de la reforma:

1. Eficiencia y Tecnología: La búsqueda de productividad a través de procesos más eficientes es la vía deseable.

2. Contratación de Personal: Una estrategia lógica, pero que no todas las estructuras productivas pueden absorber de inmediato.

3. El Uso Sistemático de Horas Extraordinarias: Este es el gran "oscuro" de la reforma. Ante el aumento del costo fijo, se facilita la tentación de que las empresas busquen interpretaciones laxas (llevando el límite diario de 9 hasta 12 horas) para utilizar el tiempo extraordinario de manera sistematizada.

El tiempo extra debe ser una herramienta para necesidades puntuales, no un mecanismo para evadir la contratación o neutralizar el incremento de costos laborales. Su uso excesivo no solo distorsiona el espíritu de la ley, sino que expone a las empresas a riesgos de multas e inspecciones, generando una nueva capa de inestabilidad regulatoria.