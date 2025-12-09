IA en México. Del experimento al motor del crecimiento

Mientras algunas empresas han superado la etapa de experimentación y están integrando la IA de forma transversal en sus operaciones —transformando áreas clave como atención al cliente, ventas, marketing y eficiencia operativa—, muchas otras aún se encuentran en las primeras fases de adopción. Estas últimas necesitan acelerar el desarrollo de capacidades críticas para aprovechar al máximo el potencial de la IA y capturar su verdadero valor.

Para que las organizaciones puedan obtener beneficios tangibles al implementar proyectos de IA, es fundamental considerar cinco elementos clave:

- Marco estratégico sólido: Identificar los casos de uso con mayor impacto potencial para la organización. Es crucial analizar dónde la IA, y en particular la IA generativa, puede generar el mayor valor. Esto incluye definir KPIs claros, el alcance del proyecto, su escalabilidad y los puntos de evaluación de resultados.

- Proyectos piloto escalables: Iniciar con un piloto para validar resultados y, una vez comprobado el impacto, escalar gradualmente la implementación.

- Infraestructura preparada para IA: Evaluar las soluciones de centros de datos y equipos de cómputo necesarios para gestionar las cargas de trabajo de IA de manera segura y eficiente. Además, garantizar que la infraestructura sea escalable para soportar el crecimiento del proyecto.

- Talento especializado: Invertir en habilidades técnicas, analítica, arquitectura de datos y entrenamiento de modelos. Este es un acelerador clave, especialmente para las empresas que están comenzando su viaje hacia la IA.

- Gobernanza robusta y multidisciplinaria: Establecer marcos de gobernanza que garanticen el uso responsable, seguro y transparente de la IA. Esto incluye definir roles, controles y criterios de validación. La gobernanza no es solo un tema tecnológico, sino un sistema integral de gestión empresarial.

Las organizaciones que han adoptado la IA de manera estratégica ya están viendo resultados concretos. Entre los beneficios más destacados se encuentran:

56% de las empresas reportan tomar decisiones más rápidas.

51% han mejorado significativamente su capacidad de respuesta al cliente.

56% han logrado un aumento en la rentabilidad.

Estos resultados demuestran que la IA no solo es una herramienta innovadora, sino un motor real de transformación y competitividad.