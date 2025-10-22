Para aspirar a un futuro digital seguro, las organizaciones deben afrontar tres retos esenciales: superar la escasez de talento, mejorar la gestión de vulnerabilidades y priorizar el diseño de tecnología segura. Estas áreas, unidas por un enfoque proactivo y por el respaldo de la innovación en IA, son fundamentales para proteger el presente y prepararse para el mañana.

1. Superar la brecha en el talento de Ciberseguridad

El déficit de profesionales en ciberseguridad es uno de los problemas más urgentes del sector. El Foro Económico Mundial estima que la brecha es de alrededor de 4 millones de profesionales. Esta brecha genera vulnerabilidades graves, pues las organizaciones se encuentran bajo ataques constantes mientras luchan por mantener defensas sólidas. Las amenazas cibernéticas son incansables y los equipos defensivos deben acertar siempre, una tarea desafiante sin el talento necesario.

Para encarar este desafío, las empresas deben ampliar sus fuentes de talento, buscando más allá de los perfiles tradicionales de ciberseguridad. Empleados en áreas como TI, ingeniería, análisis de datos y gestión de riesgos cuentan con habilidades transferibles que, combinadas con capacitación especializada, pueden integrarse con éxito en roles de ciberseguridad.

En el ámbito corporativo, las organizaciones deben reducir su dependencia de procesos manuales cuando sea posible, apostando por la automatización y por herramientas potenciadas con IA para gestionar y mitigar las amenazas diarias. Al formar equipos humanos complementados con soluciones automatizadas de última generación, las compañías pueden fortalecer su resiliencia y reducir la exposición a brechas de seguridad.

2. Fortalecer la gestión de vulnerabilidades

Muchas organizaciones enfrentan dificultades en la gestión de vulnerabilidades, un ámbito que constituye la columna vertebral de la ciberseguridad proactiva. La clave radica en tener visibilidad total sobre la tecnología desplegada y en responder de manera rápida ante vulnerabilidades. No es raro que surjan brechas debido a retrasos en la actualización de software o configuraciones incorrectas, que los atacantes suelen aprovechar en cuestión de horas o días tras hacerse públicas.

Adoptar un enfoque sólido exige que las empresas mantengan un inventario casi en tiempo real de todos sus activos, incluyendo tecnologías en la nube y dispositivos conectados, más allá de los sistemas manejados directamente por TI.

Es fundamental cerrar la brecha entre la identificación de una vulnerabilidad y la aplicación del correctivo, transformando procesos que toman meses en respuestas que se completan en horas.

Las herramientas basadas en IA juegan un papel clave al automatizar la detección de amenazas, analizar vulnerabilidades en tiempo real y acelerar los tiempos de respuesta. Las organizaciones que cuentan con plataformas impulsadas por IA están mejor preparadas para identificar y neutralizar amenazas rápidamente, convirtiendo las vulnerabilidades en desafíos gestionables, no en riesgos catastróficos.

3. Diseñar tecnología segura desde el inicio

La creciente dependencia de la tecnología en todos los aspectos de la vida ha hecho aún más necesario que los sistemas se diseñen con seguridad intrínseca. Sin embargo, muchas empresas siguen desarrollando productos que carecen de los resguardos esenciales, generando vulnerabilidades desde las primeras etapas. Esto se vuelve crítico a medida que el entorno digital incorpora productos “inteligentes”, desde electrodomésticos hasta dispositivos vestibles, que se conectan a redes repletas de amenazas potenciales.

Los principios de "seguridad desde el diseño" ya no son negociables en el escenario actual. Los proveedores de tecnología deben priorizar la resiliencia, creando sistemas que reduzcan no solo la frecuencia de las vulnerabilidades, sino también el impacto cuando ocurran. Al diseñar tecnologías intrínsecamente seguras, las organizaciones disminuyen su dependencia de herramientas reactivas y alivian la carga operativa de sus equipos de ciberseguridad.