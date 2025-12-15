Estamos por cerrar el 2025 con la ilusión de que en un par de años comenzará una nueva era para México, en la que las personas trabajadoras dedicaremos menos tiempo a nuestro empleo y más al bienestar.
Trabajar menos: entre la ilusión y los datos
Sin embargo, al analizar los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, tercer trimestre 2025) se pueden romper mitos y delinear acciones más contundentes para replantear la forma en la que entendemos el trabajo en nuestro país.
Mito 1. “La mayoría de las y los mexicanos trabaja máximo 48 horas a la semana”
Realidad 1. Sí, tres cuartas partes de la fuerza laboral cumplen con este límite, pero el resto no. Hay 14.7 millones que reportan jornadas laborales de más de 48 horas semanales, las cuales se concentran en los sectores comercio (27%), manufactura (15%), transporte (11%) y construcción (10%).
De acuerdo con la Ley, una persona puede trabajar hasta 57 horas a la semana, considerando tres días con tres horas extras. Esto, por cierto, no cambia mucho en el proyecto de reforma, en donde, aunque la jornada máxima sea de 40 horas, se permitirán hasta cuatro días con cuatro horas extra. Por lo mismo, monitorear el porcentaje de personas que trabajen más de 40 horas será clave para detectar si realmente se cumple con el recorte de la jornada.
Mito 2. “Si trabajan tanto, al menos cobran horas extras”
Realidad 2. Dudo mucho que la mayoría de las personas que trabajan más de 48 horas cobren horas extras. Por un lado, el 31% de quienes exceden el límite trabajan de forma independiente, o sea no reciben un sueldo y trabajan lo más que pueden para completar sus ingresos. Por el otro, el 55% de los 14.7 millones están en la informalidad, lo que implica ausencia de contrato y, con ello, menor garantía de que se cumplan las prestaciones que marca la Ley. Habrá que ver si esta estructura cambia en el tiempo, pero la reforma no considera elementos para que esto suceda.
Mito 3. “Las grandes empresas explotan a sus trabajadores”
Realidad 3. Casi la mitad de las personas que tienen una jornada laboral de más de 48 horas están concentradas en micronegocios. De hecho, entre más grande es el establecimiento en el que trabajan, menor la probabilidad de tener jornadas laborales que excedan las 48 horas. El 36% de la fuerza laboral de los micronegocios con local tiene una jornada larga, mientras que en las grandes empresas solo 19% se encuentra en esa situación. En ese sentido, las mipymes necesitarán mayor acompañamiento y alternativas asequibles para adaptarse a la nueva realidad y ofrecer a sus personas colaboradoras mejores términos laborales. No basta con el calendario escalonado.
Mito 4. “Cada vez trabajamos más”
Realidad 4. Aunque la Ley Federal del Trabajo no ha cambiado en muchos años respecto a la jornada laboral, el mercado se ha ajustado lentamente hacia una mayor integración vida-trabajo. En 2005, 30% de las personas ocupadas excedían la jornada de 48 horas, pero 20 años después esa proporción ha caído a 25%. Si la reforma resulta exitosa, veremos que esta tendencia se mantiene a la baja.
No cantemos victoria todavía. México va en la dirección correcta para que su población ocupada tenga una mejor calidad de vida, pero falta camino por recorrer. Reducir la jornada laboral es un paso importante, pero necesitamos desarrollar una cultura de mayor productividad sin sacrificar el bienestar.
Como dice una amiga empresaria “debemos transitar de una mentalidad de cómo hacer menos a cómo aportar más”. Eso no se logra con una frase en la Constitución, sino con acciones integrales y constantes dirigidas tanto a las empresas como a las personas colaboradoras.
Nota del editor: Fátima Masse es Economista especializada en temas sociales. Síguela en Twitter como @Fatima_Masse . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora.
