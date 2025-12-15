Trabajar menos: entre la ilusión y los datos

Sin embargo, al analizar los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, tercer trimestre 2025) se pueden romper mitos y delinear acciones más contundentes para replantear la forma en la que entendemos el trabajo en nuestro país.

Mito 1. “La mayoría de las y los mexicanos trabaja máximo 48 horas a la semana”

Realidad 1. Sí, tres cuartas partes de la fuerza laboral cumplen con este límite, pero el resto no. Hay 14.7 millones que reportan jornadas laborales de más de 48 horas semanales, las cuales se concentran en los sectores comercio (27%), manufactura (15%), transporte (11%) y construcción (10%).

De acuerdo con la Ley, una persona puede trabajar hasta 57 horas a la semana, considerando tres días con tres horas extras. Esto, por cierto, no cambia mucho en el proyecto de reforma, en donde, aunque la jornada máxima sea de 40 horas, se permitirán hasta cuatro días con cuatro horas extra. Por lo mismo, monitorear el porcentaje de personas que trabajen más de 40 horas será clave para detectar si realmente se cumple con el recorte de la jornada.

Mito 2. “Si trabajan tanto, al menos cobran horas extras”

Realidad 2. Dudo mucho que la mayoría de las personas que trabajan más de 48 horas cobren horas extras. Por un lado, el 31% de quienes exceden el límite trabajan de forma independiente, o sea no reciben un sueldo y trabajan lo más que pueden para completar sus ingresos. Por el otro, el 55% de los 14.7 millones están en la informalidad, lo que implica ausencia de contrato y, con ello, menor garantía de que se cumplan las prestaciones que marca la Ley. Habrá que ver si esta estructura cambia en el tiempo, pero la reforma no considera elementos para que esto suceda.

Mito 3. “Las grandes empresas explotan a sus trabajadores”

Realidad 3. Casi la mitad de las personas que tienen una jornada laboral de más de 48 horas están concentradas en micronegocios. De hecho, entre más grande es el establecimiento en el que trabajan, menor la probabilidad de tener jornadas laborales que excedan las 48 horas. El 36% de la fuerza laboral de los micronegocios con local tiene una jornada larga, mientras que en las grandes empresas solo 19% se encuentra en esa situación. En ese sentido, las mipymes necesitarán mayor acompañamiento y alternativas asequibles para adaptarse a la nueva realidad y ofrecer a sus personas colaboradoras mejores términos laborales. No basta con el calendario escalonado.

Mito 4. “Cada vez trabajamos más”

Realidad 4. Aunque la Ley Federal del Trabajo no ha cambiado en muchos años respecto a la jornada laboral, el mercado se ha ajustado lentamente hacia una mayor integración vida-trabajo. En 2005, 30% de las personas ocupadas excedían la jornada de 48 horas, pero 20 años después esa proporción ha caído a 25%. Si la reforma resulta exitosa, veremos que esta tendencia se mantiene a la baja.