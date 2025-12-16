EU lo apuesta todo a la IA, a la ciencia y a la computación cuántica

¿Qué es, en concreto, la Misión Génesis? Es un mandato para que el Departamento de Energía (DOE) lidere una “plataforma de ciencia y seguridad” que conecte supercomputadoras, datos federales y laboratorios robóticos en un circuito cerrado de experimentación. Su objetivo: entrenar modelos fundacionales científicos, crear agentes de IA que propongan hipótesis y automaticen flujos de trabajo, y acelerar hallazgos hoy impensables. El plan busca duplicar la productividad y el impacto de la ciencia y la ingeniería estadounidenses en una década. La orden detalla plazos de 90, 120 y 240 días para integrar cómputo, datos y capacidades experimentales, y para demostrar la primera capacidad operativa. Es, textualmente, “una carrera por la dominación tecnológica global” y se inspira en la escala del Proyecto Manhattan y las misiones Apolo.

La analogía con Manhattan es deliberada: entonces se combinó física teórica, ingeniería y capacidad industrial para forjar un dispositivo de poder decisivo; ahora se combinan IA, supercómputo y, cada vez más, sistemas cuánticos de nueva generación para construir un “instrumento científico” que altere la curva del conocimiento. Las áreas prioritarias lo evidencian: biotecnología, materiales críticos, fisión y fusión nuclear, exploración espacial, ciencia de la información cuántica y microelectrónica. En otras palabras, IA + ciencia + cuántica se convierten en un multiplicador de poder —económico, militar y civilizatorio— con capacidad de redibujar fronteras tecnológicas y estratégicas. La promesa es formidable; los riesgos, también: concentración de datos sensibles, asimetrías de acceso y la tentación de “armar” la ciencia acelerada por IA. La discusión científica ya advierte oportunidades y dilemas de abrir los conjuntos de datos de los 17 laboratorios nacionales a esta máquina del descubrimiento: juntos concentran a más de 40,000 científicos y algunas de las supercomputadoras más poderosas del planeta; ponerlos a trabajar bajo una sola misión de IA es, en sí mismo, una declaración de poder.

Con Génesis, Washington reconoce que la carrera armamentista del siglo XXI pasa por dominar la tríada IA–cómputo avanzado–cuántica. La orden ejecutiva habla de “ganar la carrera” y de seguridad nacional; la cobertura internacional la lee como el intento más ambicioso desde Apolo para asegurar supremacía tecnológica frente a competidores, en particular China, y varios analistas ya describen un pulso de décadas, una “nueva guerra fría” tecnológica donde el desenlace es de alcance incierto y, potencialmente, también espacial. Por eso urge una brújula: estándares abiertos cuando sea posible, salvaguardas donde sea necesario y gobernanza que alinee la aceleración con el bien público. Al mismo tiempo, es una invitación: quien se sume con talento, datos y creatividad podrá influir en la dirección de esta fuerza histórica.