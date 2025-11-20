¿Cuánto "valen" las emociones?

A esto lo llamo sesgo de validación emocional. En breve: tendemos a creer que algo es verdadero, bueno o correcto si nos hace sentir bien. Y desconfiamos, casi automáticamente, de lo que nos incomoda. Nuestro cerebro usa un atajo: en vez de revisar todos los datos, le pregunta a la emoción “¿cómo me hace sentir esto?”. Si la respuesta es agradable, baja la guardia; si duele o incomoda, sube las defensas.

Lo vemos a diario. Un producto “eco-friendly” con empaque bonito y mensaje tierno puede parecernos más responsable que otro lleno de datos técnicos, aunque el segundo sea realmente mejor para el planeta. Un político que habla “bonito” y nos emociona puede parecernos más confiable que otro más serio pero con propuestas sólidas. Muchas veces no premiamos la verdad, premiamos la sensación.

Pasa igual con los grandes temas globales. Cuando el cambio climático se explica solo con cifras (“tantas toneladas de CO₂”), la mayoría desconecta. En cambio, cuando se habla de aire limpio para tus hijos, de ciudades habitables, de esos paisajes que te gustaría que sigan existiendo, algo se mueve adentro. No solo entendemos el problema: lo sentimos cerca, casi en la piel. Y lo que se siente cercano se vuelve más real y más urgente.

Además, hoy vivimos sumergidos en estímulos emocionales. Redes sociales, series, noticias, anuncios… En muchos países la gente pasa más de 10 horas al día frente a pantallas. Cada like, cada meme, cada video indignante es una microdosis de emoción. Sin darnos cuenta, eso va validando ideas solo porque se repiten y nos hacen sentir algo: ternura, enojo, orgullo, miedo. Esas “microvalidaciones” se acumulan hasta parecer convicciones profundas.

Las emociones no solo pintan lo que pensamos; empujan lo que hacemos y lo que valoramos. En estudios psicológicos se ha visto que cuando se induce miedo, las personas se vuelven más cautas y conservadoras. Cuando se induce enojo, toman más riesgos. El miedo susurra “no te muevas”, la ira grita “lánzate ya”. Y nosotros, seguros de que decidimos con pura lógica, seguimos a esas voces de fondo.

Dentro del cerebro ocurre algo clave: primero reaccionan las zonas ligadas a la emoción y la supervivencia (Sistema 1); después entra la parte racional, que construye una historia coherente para justificar lo que ya sentimos (Sistema 2). Es como tener un narrador brillante explicando por qué era “obvio” lo que decidimos… cuando en realidad lo decidimos desde el estómago.

¿Qué hacer sin demonizar las emociones? No se trata de apagarlas, sino de conversar con ellas. Un primer paso es preguntarnos: “¿me gusta esto o es cierto?”. Parece simple, pero abre una distancia sanísima entre sentir y concluir. Luego, otra pregunta: “¿qué dato, si fuera cierto, me haría cambiar de opinión?”. Así invitamos a la evidencia a la mesa.