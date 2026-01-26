México en la tercera fase de su desarrollo tecnológico

De la manufactura a la innovación

La historia comenzó hace tres décadas, cuando México incursionó en la manufactura de productos de alta tecnología. Fue la primera fase: producir para exportar, generar conocimiento, pero desde la perspectiva de un producto ya diseñado en otra parte. Más tarde, llegó la segunda fase, marcada por la transición hacia los servicios tecnológicos. México se consolidó como un socio estratégico en dos áreas clave: mantenimiento y soporte y proyectos específicos. Esa etapa convirtió al país en una opción de talento tecnológico confiable para corporaciones extranjeras.

Hoy, el panorama es distinto y vibrante. Lo que ocurre ahora es mucho más profundo: equipos mexicanos que se integran de manera natural con los de Estados Unidos (o cualquier otro país) para crear productos tecnológicos a escala.

Un ejemplo paradigmático lo encontramos en aquellas compañías globales que han decidido instalar en México centros de desarrollo tecnológico enfocados en crear productos desde cero, no únicamente operaciones de soporte o mantenimiento. Ese movimiento marca un precedente: por primera vez, corporaciones de liderazgo internacional confían en que nuestro país puede no solo sostener, sino liderar la creación tecnológica. Desde mi perspectiva, este es el tercer paso en la evolución de la industria. Y no es insignificante: este cambio redefine la narrativa del país, que pasa de receptor de proyectos a protagonista en la generación de innovación.

El impacto no se limita al sector tecnológico en sí. Hay múltiples ámbitos donde México puede replicar este salto: la logística y las cadenas de suministro, la tecnología aplicada a la educación, el sector financiero y las industrias emergentes que necesitan soluciones digitales de alto valor. La educación, en particular, es un punto crítico: invertir en tecnología educativa nos permitirá reducir brechas regionales y multiplicar oportunidades para el talento local.