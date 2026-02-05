El futuro de la IA en México no depende de los algoritmos, sino de la confianza en los datos

La etapa de experimentar con IA ya quedó atrás. Hoy las organizaciones quieren escalarla, integrarla a procesos críticos y usarla para tomar decisiones de negocio. Es justo en ese punto donde aparece una crisis silenciosa: 84% de los líderes técnicos en México admite que su estrategia de datos requiere una revisión total para que la IA tenga éxito. Cuando los datos no son confiables, ninguna inteligencia —artificial o humana— puede serlo tampoco. Estamos invirtiendo en el motor más potente del mercado, pero lo estamos llenando con combustible de dudosa procedencia.

El diagnóstico de esta situación es claro. En México, los líderes estiman que casi un tercio (31%) de sus datos genera desconfianza.

Esta desconfianza se traduce en desperdicio de inversión, freno a la adopción y frustración organizacional. Esto no es un problema técnico abstracto, sino una hemorragia de recursos y credibilidad. Cuando no se confía en los datos de entrada, es imposible confiar en los resultados. Por ello, un gran parte de las empresas mexicanas reconoce haber desperdiciado capital entrenando modelos con datos de mala calidad, y otra alarmante cantidad ha visto cómo su IA produce conclusiones imprecisas. El problema no es la IA; es el cimiento sobre el que se construye.

Por eso el debate debe moverse hacia una lógica data-first. No como un concepto técnico, sino como una decisión cultural. El primer paso es aceptar que muchas empresas operan con múltiples versiones de la verdad. Datos fragmentados, áreas que no comparten información y sistemas que no se hablan entre sí. Al reconstruir la confianza, no solo se liberan los conocimientos, sino que se habilita un beneficio de negocio transformador: una visión 360°. Esto permite una personalización sin precedentes, la anticipación de necesidades y la identificación de nuevas oportunidades de mercado que antes eran invisibles.