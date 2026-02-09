Super Bowl. Bad Bunny y la cultura como recordatorio incómodo

Porque lo que ocurrió en ese escenario no se limita a una demanda de reconocimiento, sino que deja al descubierto las grietas del relato con el que Estados Unidos se ha contado a sí mismo.

Es importante comenzar por reconocer que el Super Bowl es uno de los rituales más claros del poder simbólico de Estados Unidos. Año a año, ha sido un espacio donde se reafirma quién ocupa el centro y desde dónde se define la idea de América. Que, a través de la participación de Bad Bunny, ese centro se haya llenado de español, de códigos caribeños y de una estética que no busca asimilarse no rompe el sistema, pero sí lo obliga a mostrar mucho de su construcción.

Ese gesto no ocurre en de la nada. Lo vimos con mucha mayor intensidad, de manera reciente, en su discurso en los Premios Grammy, en donde alzó la voz en contra de algunos programas impulsados por la administración de gobierno actual. Pero, Bad Bunny lleva años usando su plataforma para insistir en ciertos temas, símbolos y narrativas. Lo ha hecho desde la música, desde lo visual, desde la manera en que nombra su origen y desde los espacios que decide ocupar. No como discurso directo, sino como afirmación constante. Estar en el Super Bowl no cambia esa lógica. La amplifica.

Sin embargo, es importante recordar que Bad Bunny no llegó ahí como figura marginal. Ser uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial no es gratuito. Llegó porque es parte de una industria global que lo ha convertido en uno de sus activos más rentables. Su presencia responde a mercado, a audiencias y a negocio. Ignorar eso sería ingenuo. Pero asumir que esa lógica neutraliza o redice el impacto cultural de su propuesta conceptual, visual y musical también lo es.

La tensión está precisamente ahí. En que incluso dentro de una industria que absorbe, traduce y empaqueta identidades, hay elementos que no terminan de diluirse. Bad Bunny no modifica su idioma ni su lugar de enunciación para ocupar ese espacio. Tampoco renuncia a los símbolos que lo atraviesan ni a las referencias que explican desde dónde habla. Y ese gesto, más que confrontar, recuerda algo que el discurso político intenta borrar con insistencia. América no es una identidad cerrada ni una propiedad narrativa de Estados Unidos.